Afina Peñoles detalles de competencia FIRST

Met Mex Peñoles afina los últimos detalles para la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que por primera vez se llevará a cabo del 29 de marzo al 1 de abril en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna.

María Amparo Rodríguez Vázquez, gerente de Medio Ambiente, dijo que en esta justa, participarán 35 equipos provenientes de 8 estados de la República Mexicana, además de diez contingentes de la Comarca Lagunera que han sido guiados por Industrias Peñoles para competir en FIRST.

“Los equipos ya están muy puestos, ya tenemos todas las reservaciones de los hoteles, ya tenemos todo lo que es Protección Civil para recibirlos”, dijo.

La misión de esta competencia, es inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de la ciencia y la tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo.

“Quería venir el (equipo) de la NASA, pero en FIRST hay un tiempo para inscribirse y se acabó en febrero. Como teníamos cupo, dejamos entrar a dos más pero son de México, ahora hay 4 que nos han solicitado de Estados Unidos pero no es porque no queramos, pero las reglas no podemos saltárnoslas”, añadió.



