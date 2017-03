Habla último héroe del Laguna

TORREÓN, COAH.-

"Una vez le pregunté al 'Negro' Rodríguez, quién era la estrella del equipo, a lo que él me respondió que 'nadie'; no hay ninguna estrella", recuerda Luis Muruato Puente, el último sobreviviente del Unión Laguna campeón del beisbol mexicano en 1950.

"Todos son un solo equipo, por eso salieron campeones", le respondió Rodríguez. "Éramos unos chavalitos, no le dábamos miedo a nadie, pero era un equipo con corazón, si uno tenía un mal juego, otro venía de la banca y se lucía, teníamos un buen pitcheo.

Además de ser el único jugador de aquel título para el Unión Laguna, Muruato fue el jugador que consiguió el último out para que se decretara el histórico triunfo del equipo guinda.

"Aquel juego seis ante los Charros de Jalisco, en el Parque de la Revolución, fue excepcional" recuerda Luis Muruato.

"Me dice Garibay que agarrara un bate, que entraría a batear, y para mi sorpresa el lanzador de Jalisco, Vargas si mal no recuerdo, me dio la base por bola, después vendría Díaz, Camacho, 'Zacatillo' y se gestó la remontada. Ya sólo faltaba cerrar la novena y pues me fui al 'fielder', y cayeron los dos outs, y el tercer bateador soltó tremendo batazo y venía hacía mí, parecía que se iba a ir de cuadrangular, yo sólo corría y corría a la barda. Ese momento se me hizo eterno, la pelota no caía, ya que siento la bola en mi guante, veo a toda la gente de las gradas que se dirigen hacia mí y me piden la pelota, pero claro no se las di, fue en ese momento me di cuenta que el campeonato era nuestro".

Dicen que recordar es volver a vivir y Luis Muruato se emocionó volviendo aquella temporada de 1950. Considera que hace falta una buena columna vertebral en el equipo actualmente.

"Hace falta amor por el uniforme, no tanto por dinero. Hace falta sacrificio, cariño, pensar en los aficionados, eso es lo que necesita hoy en día Unión Laguna para volver a ser campeón. La directiva debe invertirle para que la afición llene juego a juego el estadio y si tienen tino en la base del equipo y en el pitcheo no habrá quién los detenga", comentó.

Muruato Puente considera un acierto el haber vuelto a ser "Unión Laguna".

"Fue lo mejor que se pudo hacer, hay más identidad y apego con ese nombre que con Vaqueros, el color guinda siempre será el más bonito y con el que la afición se siente identificada. Felicito a los dueños del club por ello y les deseo el mejor de los éxitos para la temporada que está por comenzar, porque ya nos hace falta volver a ser campeones y espero este año sea el bueno".

Fue hace ya 67 años que la ciudad de Torreón se levantó como campeón de la Liga Mexicana de Beisbol, en la lejana temporada de 1950; nunca nadie imaginó que sería desde entonces el último laurel obtenido por el equipo lagunero.

Originario de Torreón, específicamente del barrio de La Jabonera (lugar que vio al beisbol profesional nacer en la región) Luis Muruato Puente jamás imaginó que sería ahí donde conocería el deporte que le permitió vivir una de las mejores experiencias de su vida.

Nacido un 4 de diciembre de 1928, Luis Muruato se recuerda así mismo como un niño introvertido, alguien temeroso e inseguro, y que nunca se imaginaba llegar a jugar beisbol, pero sería un entrañable amigo suyo quien siempre lo alentó para jugar al "Rey de los deportes".

"Fue la insistencia recalcitrante de un buen amigo mío, el doctor Aarón Verdeja lo que me llevó a meterme de lleno al beisbol profesional, él siempre me dijo que veía grandes cualidades en mi persona, siempre me jaló y me jaló al beisbol, yo era muy niño que hasta tenía miedo salir de mi casa, pero luego ya vino el cariño hacia este bello deporte y fue así como logré llegar hasta donde llegué", recordó con alegría el exbeisbolista.

Poco a poco agarrándole cariño al "Rey", llegó una de las más grandes oportunidades de su vida, jugar con el equipo de la región, siendo el entrenador Memo Garibay, quien le dio la noticia que sería jugador de Unión Laguna.

"Gracias a Dios, mi nivel para el beisbol fue creciendo y un día el gran Memo Garibay me dio la oportunidad de vestir los colores de Unión Laguna, recuerdo que me dijo que fuera por mis dos uniformes, uno de local y otro de visitante y te reportas con nosotros".

Al momento de hablar a cerca de quien fuera su entrenador Guillermo "Memo" Garibay, recordó con aprecio que era un hombre bastante disciplinado, con carácter, muy respetuoso, excelente como persona que siempre lo trató de maravilla y asegura Dios lo cruzó en su camino para bien y es algo que agradece todos los días.

Muruato Puente recuerda sonriente la gran visión del popular "Chanquilón" Díaz, ya que el alumbrado de aquel entonces en el Parque de la Revolución era pésimo.

"Prácticamente se jugaba a oscuras, las líneas se perdían, y sólo Díaz veía con exactitud la dirección de la pelota, e incluso recuerda cómo a Mc Duffy se le prohibió lanzar en Torreón, puesto a que lanzaba durísimo y se temía fuera a herir a alguien con uno de sus lanzamientos", comentó Muruato.

Quien fuera infielder de Unión Laguna, expresó con algo de tristeza su sentir sobre que hoy en día se cuenta con muy poco pelotero lagunero, a diferencia de aquel 1950 donde había una buena cantidad de beisbolistas de la región, sobre todo se mostró enojado al decir que "Chanquilón" Díaz merece que su nombre esté inscrito en la barda donde están los nombres de los mejores jugadores que ha habido en la región.

"Es una tristeza y da mucho coraje ver que a un gran beisbolista de Torreón, no se le reconozca su calidad, lo quitaron, eso me dio mucho coraje no es justo no se le rinda un homenaje a todo lo que le dio al equipo, Díaz merece que su nombre este allá en los jardines, créame que la afición lo agradecería, pero bueno son decisiones de las directivas".

88 AÑOS De edad tiene don Luis Muruato, exjardinero del Unión Laguna campeón en 1950.

Luis Muruato nunca olvidará el gran logro que significó ser parte del último equipo campeón en La Laguna .

Luis Muruato Puente volvió a tomar una pelota de beisbol entre sus manos, más de 20 años después desde la última ocasión. .

Don Luis conserva poca evidencia en físico de lo que fue su etapa como jugador del Unión Laguna .