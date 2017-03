Aumenta consumo de cristal en La Laguna

EL RANGO DE EDADES DE LOS CONSUMIDORES ES DE ENTRE 13 Y 17 AñOS

Se han "disparado" las atenciones a jóvenes de entre 13 y 17 años de edad por consumo de cristal en La Laguna. Rafael Mora Garza, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Torreón, dijo que desde el año pasado y hasta este 2017, más del 15 por ciento de los pacientes que reciben, refieren el uso de esta sustancia, contrario a lo que sucedía en el año 2013, cuando solamente se reportaban casos aislados (menos del dos por ciento, aproximadamente).

"Del 2013 a la fecha, la diferencia es enorme, Hay una droga que brincó desde 2016 y este año vamos con la misma tendencia. Esta droga no había aparecido por acá, a pesar de que en otros lugares del país es la de mayor consumo, aquí eran pocos los pacientes que referían haberla consumido y generalmente, en su historia de consumo, era porque los jóvenes andaban por aquellos lugares, era como si la trajeran de otro lado y ahora no", mencionó.

"A nosotros nos preocupa mucho el que en otros lugares del país, los usuarios de cristal son chavos ya más grandes, como de 20 años para arriba y, sin embargo, acá con nosotros, está teniendo otro giro y es entre jovencitos, esto nos para las antenas, hay que tener mucho cuidado", señaló.

Para poder atender esta situación y como parte del Comité Municipal contra las Adicciones, varias instituciones de la Comarca Lagunera, recibirán un curso de capacitación por parte de psicólogos y psiquiatras de la Unidad de Hospitalización del Centro de Integración Juvenil de la ciudad de Tijuana, Baja California, a fin de evitar el consumo de cristal entre los jóvenes y de brindar el tratamiento adecuado a quienes ya están atravesando por ello.

"Tijuana es una zona donde ya tienen años atendiendo pacientes con esta problemática, queremos que nos compartan esta experiencia para tener mayores herramientas aquí en el centro y en las demás instituciones para atender estos casos, allá ellos lo ven a diario, a lo mejor de 100 pacientes que tienen, 95 son por el consumo de cristal", manifestó el director del CIJ.

Otra de las acciones prioritarias, será informar a los padres de familia sobre este tipo de sustancia para evitar riesgos entre jóvenes y adolescentes. "Porque puedo asegurar que en su gran mayoría, la gran mayoría de los padres de familia, no saben que existe esta droga, no saben ni cómo es, ni cuáles son los síntomas. Incluso, aunque sus hijos ya lo consuman no saben de qué se trata", precisó Mora Garza.

Dijo que uno de los problemas más grandes por el consumo del cristal, es que los daños a la salud son a corto plazo. "Un chavo que empieza a experimentar con marihuana, van a pasar probablemente años para que se empiece a notar un deterioro, y los usuarios de cristal, en pocos meses cambian de manera muy significativa todo lo exterior, lo físico y no se diga la parte mental".

En este sentido, el director del CIJ, llamó a los papás a estar más al pendiente de sus hijos.

Panorama Sobre el consumo de drogas en Torreón: Sobre el consumo de drogas en Torreón: ⇒ El curso de capacitación impartido por el CIJ de la ciudad de Tijuana, probablemente se realizará durante la primera semana del próximo mes de mayo. ⇒ En este 2017, se han recibido alrededor de 45 casos nuevos mensuales. De esta cifra, poco más del 15 por ciento refieren el consumo de cristal. ⇒ Hasta el momento, la droga de mayor consumo entre los jóvenes de 13 y 17 años, es la marihuana, seguida de los inhalables.

Alerta. Para el Centro de Integración Juvenil (CIJ) es de vital importancia que, además de las acciones preventivas, los padres pongan mayor atención en los jóvenes para evitar este tipo de riesgos.