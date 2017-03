Dicen que la resolución emitida por el tremendo Trife esta semana, que afecta a la coalición que encabeza el PRI en Coahuila con miras a la elección del 4 de junio, sacudió a varios de los partidos morralla coligados. Y es que, según el dictamen, ninguno de los institutos integrantes de la alianza podrá lanzar por su cuenta candidatos en municipios y distritos contemplados en el convenio que se firmó con el tricolor, el cual, como era de esperarse, impuso sus condiciones. Y es que todos los suspirantes ya están prácticamente definidos, de acuerdo a lo que los propios priistas han informado.

Con esto, los demás partidos se quedarían prácticamente sin aspirinos a la espera sólo de poder incorporarse a los ayuntamientos y al Congreso por la vía plurinominal. Pero la cosa se les va a complicar más ya que en esta elección ya no se permitirá el trasvase de votos, medida con la cual antes podían colgarse de los sufragios obtenidos por el partido ancla. En pocas palabras, ahora tendrán que hacer la lucha por su cuenta, pero como la mayoría no tiene los recursos suficientes, o al menos comparables a los que reciben lo grandes partidos, pues evidentemente que se las verán negras y pudieran quedarse sin representación. Por eso, según reportes de nuestros subagentes, los dirigentes de varios de esos partidos, como por ejemplo Abundio Ramírez, del PRC, y Samuel Acevedo, del Socialdemócrata Independiente, están pensando seriamente si les conviene continuar con la alianza. Algunos de mentes aventureras comentan que si el PRI no logra convencer a sus satélites, la coalición pudiera quedarse sólo con el Verde y el Panal, que ya casi son comités seccionales del tricolor. Por otra parte, la decisión del Trife cerró aún más la posibilidad para que el Profe Humberto Moreira pudiera regresar a la arena política vía una candidatura a una curul, ya que el Partido Joven pretendía postularlo por el distrito XVI. Pero como dicho instituto forma parte de la alianza priista, pues ya no podrá hacerlo, a menos de que lo cuele en una suplencia o como plurinominal. De cualquier forma, el dirigente “juvenil”, Edgar Puentes, mantiene su campaña de ruido y confusión diciendo que, a como dé lugar, nominarán al exgober y que éste “aparecerá en la boletas”.

***

Como ya se ha hecho bonita costumbre, antes del arranque oficial de campañas saltan los políticos y políticas que dejan la camiseta de un equipo para luego irse al de enfrente. Esta semana fue Verónica Soto, la regidora con licencia, quien anunció con frases estridentes que dejaba su partido de toda la vida, el PAN, “no enojada sino decepcionada” por lo que no pocos llaman el secuestro del partido por parte de Guillermo Anaya, hoy aspirante, y Luis Fernando Salazar, exaspirante. Y es que, como se sabe, doña Vero había solicitado licencia para separarse de su cargo en el Cabildo con el fin de ser tomada en cuenta en el reparto de candidaturas a las curules estatales. Como se había adelantado en este mismo espacio, todos los ediles que se habían apuntado para buscar llegar a la mole neoclásica legislativa de Saltillo fueron bateados por el dirigente estatal, Bernardo González, quien no de muy buena manera les dijo que, con la pena, pero tenían que regresar a sus cargos. Esto molestó a todos aunque los demás calmaron sus enojos para no terminar por reventar la cuerda, como sí lo hizo la regidora Soto, quien se considera bloqueada por la jerarquía del partido. No obstante, los subagentes disfrazados de matracas azules comentan que un factor determinante para no considerarla en la lista de candidatas a diputadas fue que en su expediente tiene varias machas, una de ellas tiene que ver con su voto a favor en Cabildo de la polémica concesión del alumbrado público de Torreón. Esta decisión le provocó que la dirigencia del PAN le iniciara un proceso de expulsión que terminó en una amonestación. Es decir, que se la perdonaron. Pero como ahora en la convocatoria lanzada para las candidaturas a curules se especificó que los aspirantes debían contar con expedientes limpios, y a sabiendas de que le iban a referir esa mácula, doña Vero optó por ya no seguir el proceso y por mejor asumir una postura al estilo Javier Guerrero, es decir, del tipo “me voy porque aquí no me valoran”. Por otra parte, las malas lenguas dicen que la edil con licencia ha tenido desde el inicio de su gestión una curiosa cercanía con el PRI, apoyando propuestas que sus correligionarios rechazan o siendo asidua visitante del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, ante la mirada recelosa de sus compañeros. Dicen los que saben que la transformación de la regidora Soto se parece a la que han sufrido otros expanistas, como José Ignacio Máynez, Martha Rodríguez y Luis Gurza, quienes han terminado arropados por el Dinosaurio. Pero en el caso actual, dicen que para despistarle un poco doña Vero va ir al Partido Social Demócrata Independiente, que es satélite del tricolor. Por cierto, se comenta que el que próximamente pudiera dar la sorpresa reapareciendo públicamente con la camiseta de los tres colores es el otrora fiel escudero de don Memo, Fernando Gutiérrez, alias el Gutiz, de quien se dice que, incluso, ya anda trabajando en la campaña de Miguel Riquelme.

***

Y ya que hablamos de los suspirantes Anaya y Riquelme, los agudos observadores de las redes virtuales no han dejado de sorprenderse con el manejo que de sus cuentas hacen sus respectivos equipos cibernéticos. Ambos, con el afán de parecer personas “normales” con gustos “humanos” y vidas “cotidianas”. Pero resulta que estas cosas no les parecen salir muy bien y ambos se ven inmersos en situaciones más falsas que un billete de 30 pesos. Ya comentamos en este espacio el desliz de don Memo de publicar una foto de un humeante plato de menudo como si fuera a comérselo momentos después, cuando en realidad se trataba de una imagen tomada de un portafolio de Google. De la misma forma, don Miguel apareció en una bonita postal familiar como si fuera él quien se disponía a preparar el desayuno, cuando sobre la mesa se observa que hay paquetes de unicel como los que se entregan en los restaurantes en pedidos a domicilio o para llevar. Obviamente las punzantes preguntas no se hicieron esperar en el tenor de qué era lo que iba a cocinar el candidato si la comida ya estaba preparada y lista para servirse sobre la mesa. Pero más allá de estos “detalles”, lo que ha llamado la atención es el poco punch que ha mostrado Anaya en su cuenta de twitter. Cosa que no ha pasado desapercibida y ha dado qué pensar a varios observadores de la arena política. Mientras que para algunos es un signo más que claro de que don Memo no trae la batería tan cargada como se esperaba, o que sólo está en la contienda por otros intereses, para sus defensores se trata de una cuestión de “estrategia”. Sí, supuestamente Anaya quiere cuidarse de no cometer errores en el período de veda intercampañas; no poner en evidencia antes de tiempo sus armas letales y, lo que ya habíamos comentado arriba, mostrar un lado más “humano”, aunque ya vimos que no del todo acertado en esto. En fin, vamos a ver cuál es el arsenal que se está reservando para cuando se desate la guerra de lleno.

***

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Y este dicho pudiera aplicar a la perfección para el notario público Octaviano Rendón Arce, de quien se dice que es la mano detrás de la exhibida que el Sideapa le dio al director de Infraestrutura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, Alfredo Ordaz Hernández, después de que se le encontraron nada más y nada menos que tomas irregulares de agua en una pequeña propiedad y una vivienda. Y es que el también exalcalde Rendón fue quien dio fe del hallazgo a cargo del organismo operador, de la misma forma que lo hizo hace casi cuatro años, en mayo de 2013, cuando ocurrió la toma de instalaciones de la Confederación Nacional Campesina de Gómez Palacio, de cuya agrupación era entonces presidente Alfredo Ordaz a la vez que se desempeñaba también como diputado local. Aunque don Octaviano había acudido en su carácter de notario público, la Fiscalía del Estado no encontró documentos que avalaran su ingreso a dichas instalaciones, lo cual fue el pretexto perfecto para dictarle auto de formal prisión en lo que fue una especie de venganza política del gobierno en turno. Por ese motivo, los líderes campesinos Hipólito Pasillas Ortiz y Javier Colchado Navarro, quienes habían tomado la CNC también fueron enviados al Cereso de Durango acusados de robo y despojo. ¿Será coincidencia que ahora el caso de las tomas irregulares de Ordaz Hernández haya sido esté en manos de Rendón Arce como notario público?

***

Y ya que estamos de aquél lado del río Nazas, seis meses después de iniciado el gobierno de “alternancia” en Durango, sigue evidenciándose una especie de desaseo y falta de control en el manejo de las oficinas estatales de La Laguna, lo cual se vio reflejado esta semana con casos como el del líder social Bernardo Reyes Aguilera quien figuraba como “aviador” de la Subsecretaría de Educación y el de las irregularidades detectadas en la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, más lo que se vaya acumulando. Los avezados comentan que las anomalías que están saliendo a la luz son en parte la consecuencia de que desde un principio la nueva administración estatal no se haya hecho de su propio equipo y se haya optado por conservar en puestos clave a gente que mantiene fuertes compromisos con quienes ostentaron el poder durante los dos últimos sexenios, bajita la mano. Dicen que de haber renovado las diferentes áreas quizá desde un principio se pudiesen haber detectado todas estas fallas y corregido en su momento, y no después de un semestre que ya transcurrió sin cambio alguno, justamente cuando era lo que la ciudadanía esperaba que se diera desde el primer momento. Por lo demás, el respetable se sigue preguntando ¿Y el resultado de las auditorías, apá?