La nómina sube, otra vez; tesorero lo niega

Breve. La Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para analizar las cuentas públicas de febrero se realizó ayer en forma breve, ya que no hubo ningún posicionamiento por parte del PAN.

ENRIQUE MOTA ARGUMENTA 'PAGOS EXTRAS' A EMPLEADOS MUNICIPALES

Aunque de acuerdo con el Avance de Gestión Financiera de Febrero indica que el rubro de Servicios Personales pasó en el mes de enero de 57 a 65 millones de pesos, el tesorero municipal Enrique Mota Barragán asegura que no subió la nómina.

Explica que se registraron financieramente las prestaciones diversas que se pagaron a trabajadores sindicalizados como el aumento del 4.5 por ciento de la inflación, de acuerdo con las bases del contrato y además pagos extras que se les debían a decenas de empleados que trabajaron para hacer las preparaciones para el cobro del Impuesto Predial y que realizaron jornadas extras en enero.

Dice que por lo tanto, los 7.3 millones de pesos que tiene de diferencia en el capítulo 1000 de Servicios Personales, "corresponde la mitad a enero y la mitad a febrero".

El tesorero municipal indicó que aunque se había anunciado que empezaría a reducirse la nómina a partir del mes de febrero, indicó que los números empezarán a verse hasta mayo, debido a que "ya estamos próximos a hacer los pagos de las primas vacacionales por el período de asueto de la Semana Santa y eso se registrará contablemente con cifras a la alza".

Hubo ingresos por 212 millones de pesos en el mes de febrero por concepto de ingresos propios por 63 millones y participaciones federales por 149 millones de pesos de Fortamun que se destinan para cumplir diversos compromisos municipales.

El gasto operativo del Municipio fue de 138 millones de pesos.

El tesorero Enrique Mota Barragán explica que en el renglón de Materiales y Suministros fue de 9 millones de pesos en febrero, en tanto que el mes pasado fue de 3 y se derivó a que todos los recibos de gastos se registraron en febrero.

Por lo que respecta a Servicios Generales que son Comisión Federal de Electricidad, PASA Alumbrado Público y Agua Potable, así como gasolina, el gasto en enero fue de 53 millones y subió a 63 millones en febrero. Las Transferencias fueron por 19 millones de pesos.

Por lo que respecta al Pasivo, el total es de 492 millones. Bajó de 529 millones que eran en el mes de enero.

El Pasivo a Corto Plazo para febero era de 420 millones y cerró el mes a 389 millones de pesos debido a que se ha abonado.

En esta cantidad, no se incluyen 8.9 millones de pesos de laudos laborales, así como 7.3 de abono mensual a Arrendamiento Financiero de los vehículos que se pagarían a cuatro años y no se registran como pasivos porque aún no se devengan.

Por lo que respecta al pasivo a largo plazo que se adeuda a Banobras, el saldo actual es de 76.8 millones de pesos.

7.3

MDP

Subió el rubro de Servicios Personales en febrero.

ENRIQUE MOTA

Habrá sorpresas Se premiará a contribuyentes cumplidos. Se premiará a contribuyentes cumplidos. ⇒ La Tesorería Municipal proyecta premiar a los ciudadanos que pagaron sus contribuciones municipales en febrero y marzo. ⇒ Actualmente se da 10 por ciento de descuento.

