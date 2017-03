Defiende munícipe precio de despensas

YOLANDA RÍOS

Hubo una licitación para el Programa Municipal de Despensas 2016 dijo el alcalde Jorge Luis Morán, por lo que rechazó que se hayan adquirido a precios inflados como lo aseguraron las panistas Phyllis Pegram y Gabriela Casale Guerra .

Por su parte, el contralor municipal Javier Lechuga las acusó de darle un manejo político al tema que dijo, es para ellas el elemento principal.

Precisa que el comparativo que hicieron las ediles no es acertado.

"Y es que este tipo de proveeduría lleva un elemento importante que marca la diferencia en precio y es que se compra a crédito. Pero la diferencia no es mayor de 10 pesos, específicamente en el caso de las despensas". dijo.

Sobre el mismo tema, Morán Delgado indicó que el producto y el precio fue el mejor que se obtuvo del proceso de licitación que se hizo.

"Este proceso lleva sus requisitos como tiempos de pago y a final de cuentas no es el mismo cálculo que hicieron las regidoras del PAN. En todo caso, las dudas las pueden disipar si revisan los términos de la licitación y de una vez, para que luego no le encuentren alguna otra cosa a este programa que no tiene legalmente ninguna irregularidad", según el alcalde.

Antier lunes la regidora Phyllis Pegram y la síndica de vigilancia Gabriela Casale denunciaron que el Ayuntamiento de Torreón compró las despensas del programa municipal que se ejerció el año pasado, con precios " inflados".

Dijeron que de acuerdo con las Reglas de Operación el costo de las despensas que se distribuyeron fue de 146 pesos.

No obstante, un muestreo de los precios de productos básicos similares, arrojaron costos muy difrentes y no mayores a los 117 pesos.

Las panistas compraron en tres almacenes diferentes y en todos los casos los productos a precio normal, les resultaron más baratos que los que tenían las despensas y sin promociones.

Aseguraron que en compras al mayoreo, seguramente se podría haber conseguido un precio más bajo.

El programa municipal de despensas es la segunda vez que recibe cuestionamientos por ediles del PAN, ya que la primera vez fue en el sentido de que no se respetaron las Reglas de Operación, pues se pusieron a disposición de empleados municipales que perciben sueldos superiores a los 25 mil pesos mensuales.

