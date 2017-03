En una de esas cosas raras que ocurren en la política lagunera, esta semana fue presentado oficialmente al exalcalde torreonense José Ángel Pérez como suspirante a la Silla Máxima del Palacio Rosa de Saltillo por el Partido del Trabajo. Se trata de un empresario exintegrante de un partido de derecha confesional, el PAN, abanderado por un partido de ideología socialista que todavía llama camarada al “Querido Líder” de la República Popular Democrática de Corea del Norte, Kim Jong Un. Algo así como una mezcla de agua con aceite. En fin. Allá ellos y su alquimia política.

El asunto es que la presentación vino a calentar aún más el intermedio de las precampañas, que ya se acabaron, y las campañas que arrancan en abril. En su mensaje, don José Ángel aclaró no estar afiliado al PT y ser un candidato “ciudadano invitado”, postulado ya por este grupo político. Fiel a su costumbre de ser un hombre de mecha corta que se prende con cualquier chispa, en su discurso de presentación en sociedad como abanderado “granamarela” calificó a quienes serán sus contrincantes del PRI, Miguel Riquelme, y del PAN, Guillermo Anaya, como “corrupto”, el primero, y “comparsa de los Moreira”, el segundo, o sea, algo parecido a lo que dijo el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador de los priistas y panistas. Pero el señalamiento de Pérez no quedó ahí. Dijo que ambos cuando empezaron en la política “no tenían dinero” y que ahora “sus riquezas son incalculables” y que no corresponden a la percepción económica lograda en los cargos desempeñados. De don Memo dijo que ha “aprovechado muy bien la relación con los priistas”, como la notaría de la cual ahora se desdice, y que don Miguel significa “la continuidad del saqueo que ha sufrido Coahuila”. Y en este tenor soltó que “la deuda de Coahuila no se puede calificar de otra forma más que como un robo en despoblado y se paga con bote”. Sobre el agresivo discurso de arranque de Pérez Hernández algunos avezados comentan que se trata de una mera estrategia para disfrazar su verdadero rol dentro de la elección, que es restarle votos a la oposición para que el tricolor triunfe. No obstante, cada vez son más los que creen que don José va a aprovechar la campaña para desquitarse de quienes se la hicieron en tiempos pasados, cuando él fue alcalde de la Perla de La Laguna: los priistas, por todos las trabas y broncas con el gobierno de Humberto Moreira; y los panistas, por haberlo dejado solo cuando más ayuda necesitaba.

***

Y ya que hablamos del Profe Humberto, nuevamente los líderes del Partido Joven han sacado el tema de que lo lanzarán a él, junto con su hijo, por una candidatura a una curul estatal. La especie corrió esta semana y llegó hasta medios de la Capirucha del Esmog, en donde algunos vendieron la nota como si ya fuera un hecho. Pero la postulación del exgober Moreira enfrenta varios problemillas. Uno es que el Partido Joven firmó un convenio con el PRI para ir en alianza en la elección de junio próximo, también en las diputaciones. El otro es que el abanderamiento con las siglas de otro instituto político significaría la baja inmediata del tricolor para don Humberto. Ahora bien, hay quienes son de la idea de que el partido en cuestión, con tal de obtener reflectores, hacen declaraciones que llamen la atención, sin importar si tienen sustento o no, o a pesar de que terminen por decir que siempre no. Total, no hay mucha reputación que cuidar, toda vez que en verdad es un partido muy joven. Además, dicen que como ahora no podrán colgarse del famoso trasvase de votos, que les permitía mantener el registro a costa del partido ancla con el que se alían, andan preocupados por tener mayor presencia y conseguir votos por su cuenta.

***

En otros temas, la visita a la región del director nacional de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, levantó harto polvo, no sólo por el anuncio de la planta potabilizadora del agua de las presas, proyecto que ya se hacía muerto, sino también por las declaraciones que hizo respecto a las actividades de los productores agropecuarios. Y es que don Roberto revivió el proyecto guajiro que tenía la administración de Jorge Herrera Caldera de construir un acueducto desde la presa Las Tórtolas hasta la mancha urbana para bastecer de agua potable a la zona metropolitana ante el creciente problema del hidroarsenicismo (y la posibilidad de hacer jugosos enjuagues). A propios y extraños sorprendió el anuncio, ya que se creía que con el nuevo gobierno de José Rosas Aispuro estaba más que sepultado. No obstante, según el director de Conagua, el aval del gober duranguense así como del coahuilense, Rubén Moreira, ya está en el escritorio, cosa por demás curiosa, ya que ambos mandatarios han expresado en su momento que dicho plan no les conviene. O sea que está rarito. Por otro lado, luego de convivir con los productores y degustar un suculento corte “cowboy” en el Engalec, don Roberto lanzó varios dardos contra los mayores consumidores de vital líquido en el país. En un auténtico lavado de manos al más puro estilo de Poncio Pilatos, Ramírez de la Parra dijo que la responsabilidad de que los mantos freáticos sigan estresados es casi exclusiva de los ganaderos, quienes han invertido más en tener tecnología de punta para el cuidado de los animales que para mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Lo que al parecer se le olvidó al director de Conagua es que esta dependencia es la encargada de velar porque la norma se cumpla, así que, ni modo, la responsabilidad empieza ahí.

***

En tierras duranguenses se cuenta que el secretario de Desarrollo Social del Estado, Marcos Cruz Martínez, es uno de los funcionarios de la administración que más dolores de cabeza le está causando al gobernador de Durango, José Aispuro Torres, pues desde que lo nombraron ha demostrado carecer de eso que llaman institucionalidad y, muy por el contrario, ha buscado aprovechar al máximo su estadía en esa dependencia para, digamos, tener un buen provecho y no precisamente servir a los duranguenses. Y es que hace algunos días este funcionario de gobierno fue señalado por empresarios del sector maquilero de hacerles competencia desleal, curioso caso. Dicen que a través de prestanombres comenzó a instalar plantas de este ramo por distintos puntos de la ciudad para que fueran éstas las que acapararan la confección de los uniformes escolares que entrega el gobierno estatal a los alumnos del nivel básico de manera gratuita. Las acusaciones de los industriales textileros fueron en el sentido de que mientras ellos llevan años en largas filas de espera para ser beneficiados con los contratos para la elaboración de dichos uniformes, Marcos Cruz los madrugó, llegó a la Sedesoe y en un santiamén los dejó sin esa posibilidad, la que tampoco tuvieron durante el pasado sexenio en el que también hubo ese tipo de prácticas. A todo esto, ¿qué hará el gober Aispuro, quien se está tardando en dar el cambio de timón en un gobierno que nomás no termina de arrancar?

***

Donde siguen los cambios un día sí el otro también es al interior de la administración municipal de Gómez Palacio, después de que en días pasados Alma Mora renunció a la Dirección de Relaciones Públicas por diferencias irreconciliables con el Oficial Mayor, Francisco Bardán, a quien supuestamente no la pareció la forma como se llevaron las cosas en la toma de protesta de Leticia Herrera Ale como presidenta del capítulo Durango de la Conferencia Nacional de Municipios de México, la Conamm. Tras unos días, el cargo fue ocupado por Rebeca Ramírez Jurado, quien también renunció a la Dirección del Sistema DIF, pero a la semana siguiente ya se le vio organizando los eventos públicos de la administración municipal. A su vez, Ramírez fue sustituida por Zulema Contreras Gallegos, quien ya lleva varias administraciones en el DIF Municipal. Y así se pasa el tiempo como en un juego de ajedrez.