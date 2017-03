'Reclaman' por retiro de monumento al Torreón

TORREÓN, COAH.-

"Si (José) Solís Amaro viviera, este señor venía y a toda esa bola les mentaba la madre... cuando inauguró todo esto, pasó por aquí y a todo mundo nos saludó", expresó con molestia María, una vecina de la colonia Ana, esto tras el inicio del proceso de reubicación del monumento al Torreón.

Esta mañana, la mujer y un grupo de vecinos salieron de sus casas para presenciar el desmonte de 16 secciones que componen la emblemática estructura.

"No deberían de quitarlo porque es el símbolo de aquí de Torreón, es lo que nos identifica. Yo aquí llegué a vivir a los 13 años y ahorita tengo 77, las autoridades hacen y quitan y ponen, ya nos quitaron la vista, la entrada de Torreón, ya nos quitaron nuestra placita, ahí mis hijos corrían, nos íbamos a platicar, a convivir, al municipio le vale, el poder es el poder", dijo María de Jesús, otra colona inconforme.

El monumento, fue inaugurado el primero de mayo de 1974 por el entonces presidente municipal José Solís Amaro.

La construcción del emblema, situado a la entrada de Torreón, estuvo a cargo del prestigioso arquitecto y entonces director de Obras Públicas del municipio, Samuel Alatorre Morones.

Cabe señalar, que esta misma mañana, historiadores, sociólogos, arquitectos, ciudadanos y representantes de asociaciones civiles se hicieron presentes en el sitio.

El historiador y politólogo, Carlos Castañón Cuadros, manifestó que "claramente y de forma simbólica, estamos viendo la difusión de un gobierno que no escucha, ni quiere escuchar, ya llegamos a la luna, y no es posible que nuestro gobierno no tenga los técnicos, la inteligencia, la imaginación para conservar el monumento y al mismo tiempo, hacer la obra del Metrobús".

Dijo que no se está en contra de la obra, sino de que no se preserven los monumentos históricos de la ciudad. "De que se atropelle, de que no se consulte con la ciudadanía la destrucción de una plaza y de un monumento de 43 años de edad que nos identifica", expuso.

Este día, en punto de las 17:30 horas en lo que era la Plaza Cívica, organizaciones civiles y líderes de opinión, invitan a los laguneros a la "Toma del Torreón", con la intención de ser tomados en cuenta y escuchados por las autoridades municipales.

"Exigimos respeto a nuestros monumentos y el patrimonio histórico de la ciudad. Vamos a tomar el Torreón antes de que lo terminen haciendo pedazos".

