No está en riesgo la temporada de Vaqueros: Erick Arellano

No existe ningún riesgo de que sea cancelada la participación de Vaqueros del Unión Laguna en la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol, así lo dio a conocer esta mañana Érick Arellano, en exclusiva para El Siglo de Torreón.

El copropietario del equipo guinda realizó una breve visita al campo de entrenamiento de los Vaqueros en el estadio de la Revolución, donde platicó con los peloteros, con el gerente general David Cortés y el gerente deportivo Francisco Méndez, para enseguida charlar con El Siglo y dejar en claro que el equipo va a participar en la temporada, tal y como estaba planeado, despejando cualquier incertidumbre de los aficionados que pudiera haber sido generada tras la publicación que realizó la revista Proceso, días atrás.

“El día 31 vamos a estar arrancando en gira y el 4 de abril vamos a jugar aquí en casa, quiero transmitirles confianza y tranquilidad a la afición, lo que la nota disparó son temas que venimos arrastrando desde el 2015 y son temas fiscales, no tienen nada qué ver con temas de lavado de dinero, me han cuestionado en la prensa porque se preocupa la afición en Torreón y también en Yucatán, pero no hay ningún problema..."

"...nuestro grupo empresarial se rige en las normas legales, categóricamente desconocemos que haya lavado de dinero en Grupo ArHe y en Vaqueros del Unión Laguna, no hay nada qué temer, la misma nota dice que no se encontró lavado de dinero, no se encontró porque no lo hay”, dijo categórico.

Erick y su hermano Juan José Arellano Hernández son los directores y propietarios del Grupo Empresarial ArHe, se trata de dos empresarios jóvenes que han entrado con fuerza en el beisbol mexicano al ser propietarios de dos equipos de LMB y una academia de peloteros en Mazatlán, donde se criaron.

