'Pónganse a trabajar', dice Morán a Colegio de Arquitectos

El alcalde Jorge Luis Morán les pidió “que se pongan a trabajar y no simbólicamente, a sumarse al desarrollo de Torreón y aportar algo para la ciudad, no nada más críticas sin sustento'. (EL SIGLO DE TORREÓN)

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Tras la “clausura” simbólica del monumento al Torreón, actualmente en proceso de reubicación, realizada la mañana de este lunes por Aldo Villarreal Murra, presidente del Colegio de Arquitectos, Elías Agüero del Colectivo Moreleando y Carlos Castañón Cuadros, el alcalde Jorge Luis Morán les pidió “que se pongan a trabajar y no simbólicamente, a sumarse al desarrollo de Torreón y aportar algo para la ciudad, no nada más críticas sin sustento".

Lamentó que haya gente que le molesta que sigan trabajando, que sólo persiga sus intereses y aseguró que luego de las constantes críticas que hicieron del Paseo Morelos, “parece que ahora el botín es la estación Nazas del Metrobús y el monumento al Torreón que nadie dijo que se destruiría".

El alcalde los responsabilizó de mal informar a la ciudadanía y se comprometió a enviarles “un techado para que se queden en la sombrita pues las obras van de acuerdo con lo programado, porque se trata de elementos que le darán realce a la ciudad no sólo en el aspecto ornamental sino también de movilidad”.

Y aunque Morán dice que no quiere involucrarse en “discusiones estériles" ya que “hay mucho que hacer por Torreón, estamos muy ocupados en atender los rezagos que hay, me da gusto que la gente se preocupe por mejorar la ciudad y no por estar descalificando todo".

El alcalde rechaza que haya opacidad en las obras o que se corran riesgos de hacer las cosas mal hechas. “Pero son siempre los mismos que se ostentan como la conciencia de la ciudad los que hoy se erigen como críticos de una cosa y luego de otra…. Que la historia nos juzgue”.

Y mientras los representantes del Colegio de Arquitectos, del Colectivo Moreleando, dejaron el monumento al Torreón rodeado de una cinta amarilla en símbolo de su oposición al desmonte de la estructura que aseguran, será destruida, el alcalde preguntó si “alguno de ellos en su vida ha construido algo”.



El alcalde Jorge Luis Morán les pidió “que se pongan a trabajar y no simbólicamente, a sumarse al desarrollo de Torreón y aportar algo para la ciudad, no nada más críticas sin sustento". (EL SIGLO DE TORREÓN)