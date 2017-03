Como reguero de pólvora corrió la especie del supuesto avistamiento de conocidos personajes de la política coahuilense el miércoles pasado en un restaurante propiedad del magnate mexicano Carlos Slim ubicado en San Ángel, en la Capirucha del Esmog. Según la versión que circula en los corrillos del ambiente empresarial y que incluso apareció fugazmente en medios de la Peronera Capital, ya que de forma extraña fue borrada del ciberespacio, el suspirante priista a la gubernatura Miguel Ángel Riquelme fue visto departiendo animosamente con la senadora Hilda Flores, su excontrincante, y el becario del gobierno estatal en la Ciudad de México, Eduardo Olmos, en compañía de nadie más y nadie menos que el exgober Humberto Moreira. Aunque del supuesto encuentro nada más se sabe, el “reporte” levantó polvo y generó todo tipo de comentarios, sobre todo en el sentido de qué tiene que hablar don Miguel con el Profe de la Deuda.

Más allá de esto, vale hacer mención que no es la primera vez que se habla de contactos entre el alcalde con licencia de Torreón y el exgobernador de Coahuila, ya que en este mismo espacio, hace unas cuantas entregas, nuestros subagentes reportaron que fue el mismo Riquelme quien convenció a don Humberto de desistirse de participar en la próxima elección como candidato a una curul local. Falta saber a cambio de qué. Sobre la supuesta reunión de esta semana, queda la duda también de si se llevó a cabo antes o después del examen psicológico al que fue sometido el Profe, y que sus abogados intentaron impedir, dentro del proceso civil que se sigue por la demanda de daño moral que presentó contra el reconocido periodista Sergio Aguayo. Son detalles que no están de más. Y a propósito de doña Hilda, dicen que ya salió el peine en relación con el premio de consolación que se le dio para que renunciara a su sueño de ser candidata a la gubernatura sin renegar más de la cuenta y así dejar el camino libre a don Miguel. Resulta que la senadora Flores acaba de ser nombrada presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, cargo al que llega luego de ser la única aspirante registrada, es decir, casi casi como en el caso de Riquelme. Con este nombramiento, doña Hilda podrá mantenerse vigente en el plano político incluso después de dejar su curul en el Senado, pero no sólo eso, también podrá seguir viviendo en la Capirucha del Esmog, sin renunciar a todas las comodidades que la gran urbe ofrece en comparación con las ciudades provincianas.

***

Cuentan las lenguas de doble filo que muy desairado se observó el cierre de precampaña en la Urbe de Adobe del suspirante del PAN a la gubernatura Guillermo Anaya. Algunos observadores de la banqueta de enfrente dicen que los militantes panistas que asistieron al acto no rebasaron la cantidad de 300. No obstante algunos más generosos comentan que fueron cerca de mil y que incluso había cerca del recinto algunos camiones para el acarreo -perdón, para facilitar el traslado de simpatizantes-, muy al estilo priista. Como era de esperarse, los del tricolor han comenzado a correr la versión de que a don Memo lo dejaron solo y que fueron mucho menos de los que esperaban. No obstante, comentan que a don Miguel no le fue tan bien que digamos, ya que según versiones de subagentes las cifras de asistentes a su cierre de precampaña no fueron mejores que digamos. En resumen, como que la cosa aún no termina de arrancar y los principales suspirantes no han despertado todavía el interés del respetable. En cuanto a la más reciente encuesta publicada, más que el ligero avance que tuvo don Miguel y el estancamiento de don Memo lo que llamó la atención es que prácticamente el electorado ve los mismos negativos en uno y otro. Obviamente esto es peor para el panista ya que si quiere afianzar su discurso de que hay que sacar “a los malos” del Palacio Rosa, pues tendrá que demostrar que él “es el bueno”. Ahora bien, hay que sumarle a lo anterior el hecho de que cada vez es más probable que la elección se vaya a ir a tercios, ya que mientras la figura de Armando Guadiana, suspirante morenista, sigue apuntalándose, la de Javier Guerrero alias “el Corcel Negro” ha sorprendido por la gran cantidad de firmas que juntó para su registro como independiente, casi 200 mil. Sobre Morena comienza a cobrar fuerza la idea de que lo mejor para Andrés Manuel López Obrador es mejor que gane el PRI en Coahuila que el PAN, ya que una derrota de este partido significaría menos posibilidades para los blanquiazules en 2018, y ellos son el rival a vencer ante la estrepitosa debacle del priismo nacional.

***

Dicen que a los que pronto veremos de regreso en su asiento del Cabildo torreonense es a Sergio Lara, Angélica Campos y Verónica Soto, luego de que les cortaron las alas que habían emprendido el vuelo en pos de una curul estatal. Nuestros subagentes disfrazados de matracas azules nos comentan que el dirigente estatal del PAN, Bernardo González, les llamó por teléfono a cada uno para decirles que con la pena pero que siempre no y que por órdenes de arriba, irían otros candidatos. Obviamente estas formas provocaron descontento entre los calefactos referidos, quienes hicieron notar que no se estaban respetando ni las formas ni los procesos, ya que según la convocatoria debió realizarse una entrevista con cada uno de ellos pero ni su nombre les preguntaron. Ahora bien, ¿quiénes quedaron como candidatos en los distritos con sede en Torreón? Algunos nombres resultan sorpresivos, como el del Fernando Izaguirre, que regresa tras años de ausencia, y enfrentará al priista de todas las mañas, Mario Cepeda. Maru Cázares, actual dirigente municipal del PAN y respaldada por Carmiña Fernández, tendrá como rival a Román Alberto Cepeda, que en algún momento coqueteó con la idea de abandonar al PRI. Otra que sale de la congeladora es Blanca Eppen, quien tendrá la nada fácil tarea de vencer a otro operador tricolor de largas argucias, Rigo Fuentes. Y, para cerrar, Marcelo Torres contenderá contra Luly Quintero, protegida de Carolina Viggiano, en un distrito que, según los conocedores, no debe presentar problema alguno para el blanquiazul.

***

Del otro lado del río Nazas, quienes siguen gritando a los cuatro vientos sus diferencias políticas son el asesor del gobierno estatal, Rodolfo Elizondo y el secretario de Turismo, Víctor Hugo Castañeda, los que llevan tiempo peleándose por medio de las redes sociales, cual comadres en centro de lavado. Y es que al más puro estilo Donald Trump, los políticos utilizan el Twitter para exhibir acusaciones de todo tipo, tal y como ocurrió esta semana después de que Elizondo afirmó en 140 caracteres que el mayor obstáculo para el desarrollo del turismo en Durango era precisamente el secretario correspondiente del gobierno para el cual trabaja como asesor externo. Y en lugar de que Elizondo trate de mediar para mantener la calma y el buen funcionamiento en el gabinete estatal, se ha convertido en el principal prende fuegos contra Castañeda y la propia contralora Rosario Castro, a quien también por medio de Twitter recordó llamar a cuentas a Herrera Piedra “aunque sea su amigo”. ¡Zas! Dicen que el fondo de la disputa con Castañeda es la negativa del secretario a que sea el municipio de Durango y no la Secretaría de Turismo del Estado la que se encargue de organizar la Feria Nacional Durango (Fenadu), asunto en el que don Rodolfo tiene un interés muy particular dado que su hermana es la directora de Turismo en el ayuntamiento. Vaya, vaya.

***

Por otra parte, cuentan que al gober José Rosas Aispuro ya le está afectando seriamente la evidente desarticulación con que opera la oficina de Comunicación Social, bajo el cargo de Verónica Terrones, a quien, según dicen, “se le olvida” avisar de las actividades públicas del mandatario y cuya presencia en el arranque de pavimentación esta semana en Gómez Palacio tomó por sorpresa a propios y extraños. Los subgantes disfrazados de grabadoras aseguran que el distanciamiento con el subdirector en La Laguna, Antonio Zamarrón, es tanto que ni siquiera a él mismo se le hizo del conocimiento la agenda sino hasta que ya el gober Aispuro estaba presente en el acto público, lo cual es interpretado como un rechazo de la directora hacia su subordinado, identificado con el PAN desde hace años y quien presume que, a diferencia de ella, sí colaboró durante toda la campaña del actual gobernador. Las consecuencias han ido más allá y éstas se proyectan en una nula estrategia de comunicación y labor mediática con varios ejemplos, como las contradicciones en que incurrieron el mismo gobernador y el secretario de Gobierno sobre las aportaciones al cuartel militar de San Pedro, Coahuila; el escaso control en las declaraciones de funcionarios que se han convertido en un verdadero sanquintín y en el tema discursivo del propio mandatario, cuyo contenido debe dejar de ser el mismo que manejó en campaña y darle otro sentido ya como gobernante en funciones. En resumen, también en este parte el barco hace agua.