Descubren mal manejo del Rastro

EL MUNICIPIO YA LLEVÓ A CABO LA DENUNCIA

El siglo de torreón

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale dio a conocer que el Municipio ya presentó una denuncia en contra de un introductor de ganado, quien en contubernio con un empleado del Rastro, dispuso del sebo generado por el sacrificio y destace de animales desde 1998, lo cual ocasionó un quebranto de varios millones de pesos, cuyo monto ya se está determinando.

Dijo que el reglamento establece que estos desechos pertenecen y deben ser aprovechados por el Municipio y no por particulares, por lo que ya la Vicefiscalía del Estado con sede en La Laguna integra una averiguación previa en contra de estas personas y quienes resulten responsables, por el delito de robo.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo que se efectuó ayer, la presidenta lamentó que se haya permitido este tipo de saqueos en pasadas administraciones, y señaló que "ni cuenta se daban, hicieron lo que quisieron, dejaron hacer y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, por poco y venden Gómez Palacio".

Informó también que dicho introductor ya había empezado a construir su propio Rastro enfrente del Municipal, pero sin autorización y con base en un acuerdo verbal que tuvo con las pasadas autoridades; por este motivo se clausuró la obra.

Leticia Herrera aseguró que no será cómplice de nadie "no me interesa quién sea y del apellido que sea, si es el presidente de los introductores o de los engordadores; le exigiremos que repare el daño o regrese el dinero porque lo necesitamos", sentenció.

Señaló que además, esta persona envió a sujetos armados a amenazar al administrador del Rastro, José Luis Leyva en un intento de inhibir las acciones que está llevando a cabo para ejercer un mayor control en el manejo de los desechos y la operación de este centro de sacrificio animal.

Consideró que es una situación preocupante la que se presenta en distintas áreas de la administración, pues se han tenido que cubrir adeudos estratosféricos de recursos que fueron mal utilizados o no se aplicaron, mientras que en otros casos no se ha podido acceder a recursos federales porque se dejaron cuentas pendientes.

Un ejemplo son los 33 millones de pesos que el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) quedó a deber a la Comisión Nacional del Agua por los derechos de extracción, adeudo que impide acceder a los 600 millones que se autorizaron para obras de infraestructura hidráulica y sanitaria, como la reposición de colectores.

La presidenta señaló que ante la imposibilidad de cubrir esa cantidad, se está negociando pagar en plazos y con ello, estar en condiciones de disponer de los fondos ya autorizados para reparar las redes de drenaje, con cuyas obras se terminarán los problemas de brotes de aguas negras y colapso de los colectores.

"Estamos batallando mucho por la falta de recursos", señaló Leticia Herrera al asegurar que las auditorías continúan y que sólo queda esperar a que la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) termine de revisar los resultados para actuar contra quienes incurrieron en un mal uso de los recursos públicos.

