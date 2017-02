Además de que el Encuentro Siglo que se llevó a cabo el lunes pasado fue usado por los representantes del PAN y del PRI en buena medida como ring político para lanzarse entre ellos todo tipo de golpes, otro de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia de la presidenta estatal del tricolor, Verónica Martínez. Como seguramente usted ya sabrá, enterado lector, doña Vero recibió su invitación a participar en el foro con 20 días de anticipación, al igual que los otros dos dirigentes estatales: Bernardo González, del PAN, y Miroslava Sánchez, de Morena. No obstante que había confirmado su asistencia en dos ocasiones, Martínez avisó al “20 para las 12” que siempre no iba a acudir argumentado que había sido convocada a una importante reunión en el CEN del PRI en la Capirucha del Esmog.

Fue por eso que en su lugar asistió Demetrio Zúñiga, secretario de Acción Electoral del partido. El problema es que, según nuestros subagentes, aunque la reunión sí se iba a llevar a cabo, estaba programada para el martes, por lo que, dicen, doña Vero perfectamente podía cumplir con el compromiso que ya había establecido de participar en el Encuentro. La gran pregunta surge en automático: ¿qué pasó entonces? Las malas lenguas comentan que no es la primera vez que hace algo así, ya que en anteriores invitaciones a otros foros en donde también participan dirigentes de partidos termina por cancelar de última hora y por enviar a un emisario en su lugar. Al parecer, comentan las mismas lenguas viperinas, la dirigente tricolor tiene ciertas, digamos, “precauciones” a la hora de participar en espacios alejados de la zona de confort de los políticos ya que busca evitar incurrir en errores que puedan costarle caro a su partido. En resumen, que en su balanza le resulta menos costoso cancelar que cumplir. Esta situación causó una airada molestia en los otros participantes, sobre todo en el panista, quien no lo ocultó a la hora del encuentro. También gente del público echó de menos a doña Vero, ya que se trataba de un foro de presidentes partidistas y no de enviados de dirigentes. Ya en el encuentro, con su participación despreocupada y parsimoniosa, casi en actitud de que “nos hacen lo que el viento a Juárez”, don Demetrio provocó sonrisas incrédulas y sardónicas entre algunos, aunque también expresiones de entendimiento en otros que se percataron de por qué lo mandaron a él en vez de a su jefa.

***

Dicen que el lema del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, “Contemos también lo bueno”, ha sido transformado ligeramente en Coahuila. Por estas tierras se dice “Contemos sólo lo bueno”. Al menos eso es lo que se puede deducir de la reciente declaración que el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, lanzó a representantes de la Incómoda Prensa coahuilense en la Peronera Capital. Ante la pregunta expresa sobre los detalles de otro secuestro registrado en la región norte de la provincia, don Víctor dio un discurso que no tiene desperdicio: “Háblame de cosas buenas. En serio. Traes la película de lo malo muy presente. Háblame de cosas buenas. De todo lo que hicimos y de lo que estamos haciendo. De las 36 toneladas de droga. De que disminuimos los homicidios en un 91 por ciento. De que los robos bajaron en un 60 por ciento, de que los robos de vehículos bajaron en un 50 por ciento. De eso te puedo decir lo que quieras. Casos en especial, busca al procurador”. ¡Zas! Así las cosas, el secretario sólo abordará cosas buenas, ya que los integrantes de la Incómoda Prensa son seres propensos a la amargura que sólo ven las cosas malas que ocurren en la necia realidad y pues, aunque eso sea su trabajo, no está bien. Curiosamente, este discurso es similar al que el presidente Donald Trump ha desplegado desde que llegó a la Casa Blanca. Tal parece que el magnate republicano ha comenzado a imponer una moda.

***

Mientras que lo anterior ocurre en la Secretaría de Gobierno, en otras dependencias estatales se están tomando demasiado en serio lo de la veda electoral... o lo que interpretan de ella. Y es que varios funcionarios de primer nivel del gobierno provincial han asumido la postura de rehuirle a los representantes mediáticos cuando se terminan los actos oficiales. Tan notorio ha sido que algunos maldicientes ya los bautizaron como el Gremio de los Funcionarios Escapistas. Cuentan que el de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez Jardón, siempre sale muy pegado al gober Rubén y a una velocidad sorprendente que deja a todos los observadores con la grabadora prendida y la mano extendida en busca de una declaración. Del subprocurador Norberto Ontiveros se comenta que cuando da entrevistas es porque los reporteros prácticamente le hacen cerco para que no pueda escabullirse. El que sí de plano no se deja agarrar es el comisionado de Seguridad, José Luis Chapa, que rara vez asoma la cabeza y que cuando lo hace y ve a periodistas, desaparece de forma por demás asombrosa. Por su parte, José Ángel Herrera, subprocurador de desaparecidos, dice que no da entrevistas por “respeto a las familias de los extraviados”. Pero de quien se comenta que es el Houdini de los funcionarios estatales es del procu Homero Ramos, quien es tan bueno en eso del escapismo que cuando los reporteros se dan cuenta, él ya está arriba de su vehículo rechinando llanta y sólo diciendo “hasta la vista” con su mano. Tal parece que, como dijo Zamora, sólo para “lo bueno” habrá entrevistas.

***

Cuentan que en la Perla de La Laguna hay un grupo de inspectores de Protección Civil que al parecer anda haciendo su agosto todos los meses del año. Resulta que, según nuestros subagentes disfrazados de oficinistas, los muchachos del siempre polémico Alberto Porragas andan visitando todo tipo de negocios con la idea de revisar si cumplen con todas y cada una de las disposiciones reglamentarias en la materia. Que si los extintores, que si las señales, que si las trampas del drenaje, que si las salidas de emergencia. En fin, todo aquello que los negocios de cualquier tipo deben acatar. Hasta aquí todo bien. El detalle es que cuando los inspectores notifican a los responsables de los negocios de todo lo que les falta, éstos se quedan sorprendidos y buscan la manera de ser orientados en dónde pueden adquirir todas las chunches que les piden. Muy vivillos, los inspectores les dicen que pueden acudir a diversos establecimientos en donde además de perder su valioso tiempo tendrán que desembolsar una cantidad considerable de recursos, o bien, comprarles a ellos mismos todo el material a un precio de descuento y con la comodidad de que se les hace llegar hasta su oficina. Obviamente la mayoría de los propietarios y encargados accede a esto último, ya que quieren evitar la fatiga y ahorrarle más disgustos a su bolsillo. Y así, todos contentos, sobre todo los inspectores que hacen un verdadero negocio redondo al recibir un salario por la revisión y una lana por la venta. Chulada.

***

Un extraño fenómeno ha estado ocurriendo en los últimos meses en la fantástica República Azteca. Se trata nada más y nada menos que de la proyección ya casi como destino manifiesto de Andrés Manuel López Obrador como próximo Gran Tlatoani de México. Y es que prácticamente todas las encuestas lo ponen ya a la cabeza de las preferencias electorales, incluso en todos los cruces posibles de suspirantes de los otros partidos. Pero no sólo eso, sino que antiguos enemigos acérrimo del Peje, ahora están de su lado. Tal es el caso de empresarios como el regiomontano Alfonso Romo, quien era uno de los más convencidos de que AMLO es un peligro para México. Y mientras la Morena del Peje ya tiene bien definido su proyecto electoral, los demás partidos, principalmente el PRI y el PAN, siguen en disputas internas por ver quién será su gallo para 2018, mientras López los ve de lejitos, haciendo campaña incluso desde Estados Unidos. A no pocos les sorprende que el Peje esté a la cabeza ya que lo consideran un político de talante intolerante, con ideas rancias del siglo XX y pocas habilidades discursivas. No obstante, si lo analizamos bien, es lo más normal que un político como él esté en la primera posición, ya que, de entrada, el señor lleva más de 12 años en campaña, recorriendo todo el país, sin rendir cuentas a nadie, aprovechando elecciones estatales desde que creó su partido y ahora vendiéndose como el candidato necesario para la era Trump que ahora comienza. Mientras PAN y PRI se siguen culpando de todos los males del país, el Peje los ha rebasado casi sin despeinarse (más). Vamos a ver si la tercera es la vencida.