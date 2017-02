Abandonan al PRI en GP; se van a Morena

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

El exdiputado local Pablo César Aguilar, José Carmen Ortega y Martha Alicia López Ayala renunciaron al PRI para integrarse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); también se les sumó Fernando Ulises Adame de León, expriista de trayectoria y quien fue candidato independiente a la alcaldía de Lerdo en la pasada elección.

El anuncio de “desbandada” lo hicieron acompañados de los delegados de Morena en Durango, el senador Ignacio Mier Velazco y Rosendo Salgado Vázquez, quienes les dieron la bienvenida y aseguraron que cada vez son más quienes se suman a dicho partido.

Pablo César Aguilar, quien apenas en la pasada Legislatura local formó parte de la bancada priista y anteriormente fungió como regidor de ese partido, dijo que el cambio de partido obedece a que Andrés Manuel López Obrador, quien lo encabeza, constituye la opción para sacar adelante programas sociales y políticas públicas que no han prosperado.

Dijo haber sido militante del PRI desde 1988 y aseguró que no lo mueve ningún ofrecimiento político dado que no es un periodo electoral.

José Carmen Ortega negó incluso haber militado en el partido, a través del cual ocupó una regiduría hace ya varias administraciones municipales, mientras que Martha Alicia López declaró que “no me voy porque no me quieran ni porque no haya ningún proyecto personal para mí, sino porque es ahora la coyuntura”.