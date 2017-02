'Yo soy la oposición al moreirato'

TORREÓN, COAH.-

El precandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila asegura que desde hace 12 años ha mantenido una postura crítica frente al régimen estatal de los hermanos Moreira y que sus denuncias no son sólo de ahora

Guillermo Anaya Llamas dice que él ha sido la oposición al moreirato desde hace 12 años, es decir, desde que Humberto Moreira asumió la gubernatura. Hoy, el exalcalde de Torreón es el virtual candidato del PAN que busca que la alternancia llegue por fin a Coahuila. De esto y de los problemas internos de su partido, las acusaciones que se le han hecho por presuntos vínculos con el narco y su cercanía con el expresidente Felipe Calderón, habla en entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón.

La semana pasada se le cuestionó al precandidato del PRI, Miguel Riquelme, sobre la simulación de hacer unas precampañas cuando de antemano se sabe quiénes serán los candidatos. La misma pregunta se le plantea ahora al precandidato panista Guillermo Anaya, quien responde que "la ley así lo marca, tiene que haber por lo menos dos precandidatos para que haya el tiempo de televisión, de estar en los medios de comunicación, de poder exponer las ideas a la militancia".

→ Sí, pero en el caso del proceso interno del PAN, ¿tiene algún sentido cuando ya se sabe que al final serás tú el designado?

Sí tiene sentido que no estés en desventaja con otros partidos o con otros precandidatos, como es el caso del PRI. Ellos están haciendo el mismo procedimiento. Entonces, nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos esta ley, con estas reglas tenemos que jugar. Ojalá se cambie luego para que si hay solamente un precandidato, pues podamos estar en exposición con la ciudadanía y que puedas dar ideas, sobre todo para que ellos vayan viendo las plataformas, cómo vas a sacar adelante los problemas que tienes en el estado, pero hoy no se puede hacer todo eso.

→ El proceso electoral en curso es sui géneris, por lo competido. Pudiera darse el fenómeno de que los candidatos independientes y los de otros partidos con menos votación se conviertan en el fiel de la balanza...

Yo estoy convencido que vamos a ganar, el PAN va a ganar. Incluso hemos hecho alianzas estratégicas que antes no teníamos, por ejemplo, con el Partido Primero Coahuila que tiene una gran presencia en la Comarca Lagunera, sobre todo en la zona rural. O con UDC que hoy gobernamos Acuña y Sabinas. O con el partido Encuentro Social, de nueva creación, que tiene presencia en todo el territorio. Y, bueno, el PRI le apuesta a eso, (a) que la oposición se divida y ellos matemáticamente tiene ya su numerología pensando que lo van a hacer...

En algún caso sí, es decir, la oposición real, el sistema donde está un independiente que es Javier Guerrero, donde está por Morena Armando Guadiana y nosotros, Acción Nacional, con Alianza Ciudadana. Creo que la ciudadanía al final de cuentas (...) está a la expectativa de dónde puede utilizar su voto para que gane la oposición y no fragmentarlo. En Tamaulipas, por ejemplo, no fuimos con alianza, fue el partido solo. Hubo independientes, incluso un expanista fue por Movimiento Ciudadano, que había sido candidato dos veces a la gubernatura de Tamaulipas, Gustavo Cárdenas. Sin embargo, ganamos por más de 15 puntos porcentuales. O, por ejemplo, Chihuahua con Javier Corral, donde hubo también un candidato independiente con un amplio reconocimiento social. Él sí era realmente independiente, no había militado en algún otro partido político y, sin embargo, los votos mayoritariamente se fueron con Javier Corral para que ganara con Acción Nacional, que tampoco fuimos en alianza. Pero aquí está el caso inmediato de Durango, para no irnos muy lejos (...).

La gente también puede diferenciar el voto, hoy la gente yo siento que está mucho más madura. La gente está viendo la propuesta, la plataforma, la experiencia, la trayectoria, quién puede realmente sacar los problemas de nuestro estado adelante. Porque yo no tengo la menor duda de que los candidatos del PRI van a tener una campaña propositiva, de ideas. Van a firmar, igual que lo hizo Rubén Moreira, ante notario las propuestas, que van a eliminar tenencias, que van a hacer esto y aquello, y luego por abajo una campaña negra calumniando, difamando. Pero todo va a versar en ¿a quién le crees que pueda realmente sacar adelante al estado de los problemas para sacar otra vez lo que antes éramos: el orgullo de ser coahuilenses (...)

→ Luis Fernando Salazar criticó severamente el proceso interno del PAN y también al dirigente nacional, Ricardo Anaya. ¿Qué tanto merma la credibilidad del PAN, de esta unidad que buscan vender, y qué tanto?

Siempre tenemos muy claro lo que nos dicen los diferentes sectores de la sociedad: "hoy es el gran momento de Acción Nacional. Ahora o nunca para poder ganar la gubernatura por primera vez en la historia, después de 84 años con el mismo partido político. Hoy es la gran oportunidad, pero no se vayan a pelear, salgan unidos". Yo tengo muy claro eso de salir juntos y a tiempo y le he dedicado mucho tiempo a ello, porque tengo como un objetivo de esta precandidatura, de esta etapa, unir al PAN para después unir a Coahuila.

Luis Fernando Salazar siempre dijo que el problema que tuvo con la dirigencia no era conmigo. Luis Fernando y yo tenemos una estrecha amistad de hace muchos años. Proyectos comunes para sacar a los Moreira de Coahuila, para terminar con la corrupción, para combatir la impunidad, para descubrir quiénes nos han robado en la nariz y que no han sido castigados, que son castigados solamente en los Estados Unidos, pero que en Coahuila se placean tranquilamente. Y, bueno, pues hoy Luis Fernando está al lado mío, está sumado al 100 por ciento en la campaña.

Pero no sólo está él en la campaña, está Isidro (López), alcalde de Saltillo con licencia; está Gerardo (García), en Monclova; está Silvia (Garza), en Monclova; está Marcelo (Torres); está (Jorge) Zermeño. Todos los liderazgos y la militancia de Acción Nacional huelen a triunfo y saben que es primordial salir unidos y que esta unidad no puede ser simulación, de dientes para fuera. Esta unidad es real, hoy sabemos que depende de nosotros darle una mejor calidad de vida a la gente desprotegida, darle una oportunidad a quien no tiene una oportunidad de trabajo (...).

→ Si para el PRI el moreirismo es un lastre, para Acción Nacional el calderonismo también puede ser un lastre, incluso para ti, que eres una persona muy cercana al expresidente Felipe Calderón y que durante su sexenio se vivió una de las etapas más oscuras en términos de seguridad en el país. ¿Qué tanto te afecta la cercanía con personaje tan cuestionado?

Mira yo creo que Felipe Calderón ha sido uno de los mejores presidentes de la época moderna de México, y lo que hizo lo hizo pensando en México y lo hizo bien. Yo creo que lo que vivimos en La Laguna, lo que vivimos en Coahuila en materia de seguridad (fue) sobre todo cuando Humberto Moreira gobernaba, cuando tenía un fiscal donde él y su hermano fueron señalados y fueron perseguidos después, porque eran los enlaces con el crimen organizado. Esto es un secreto a voces. Todos sabíamos lo que pasó en Allende, lo que pasó en el penal de Piedras Negras. Pero no tenemos que irnos tan lejos, lo que pasaba aquí en la Comarca Lagunera, que era invivible: secuestros, balaceras y todo ello por una complicidad del gobierno de Humberto Moreira, que le dio las llaves literalmente al crimen organizado para que hiciera y deshiciera lo que quisiera en Coahuila.

→ ¿Por qué se dice hasta ahora? ¿Por qué no se denunció en su momento?

No, esto lo he dicho desde siempre, desde hace muchos años. Yo soy la oposición al moreirato desde hace 12 años. Yo descubrí el endeudamiento. Yo lo denuncié públicamente. Y esto que te estoy platicando siempre lo he dicho, por eso vienen críticas hacia mi persona de parte de ellos. Ser oposición no ha sido fácil durante 12 años, al régimen del moreirato, cuando te calumnian, cuando tuve incluso que demandar a un reportero por daño moral, donde gano después de cuatro años de litigio, porque habían calumniado y difamado que en una fiesta estaba conmigo un personaje no grato, éstos de la delincuencia organizada.

→ Estos vínculos que te han señalado con el crimen organizado ¿Te refieres a eso?

Así es, y al final gané la demanda después de cuatro años de litigio aquí en Coahuila, donde dicen que es una calumnia, que es una mentira. Pero, bueno, ante esto estamos expuestos a un régimen autoritario, soberbio, corrupto y que es precisamente por ello que 8 de cada 10 coahuilenses quieren un cambio en Coahuila. Ya no quieren más de este régimen corrupto, soberbio, autoritario, represor. Y por eso es que vamos a ganar, no tengo la menor duda de que vamos a salir el 28 de febrero unidos el PAN y que después vamos a unir a Coahuila para ganar las elecciones el 4 de junio.

→ El exfiscal Jesús Torres Charles hizo unas publicaciones en su cuenta de Twitter contra ti, por unas declaraciones que hiciste. Las mismas declaraciones que estás haciendo aquí, de relacionar al gobierno de Humberto Moreira y al entonces fiscal con el crimen organizado. ¿Cuál es tu respuesta?

Esto es público, tengo años denunciando lo que todo mundo sabíamos. Que había una relación entre ellos y que fue invivible, insostenible estar aquí en La Laguna, estar en todos los municipios de Coahuila cuando ellos trajeron la delincuencia, y ahora dicen que ellos traen la paz. Esto es una mentira enorme. La ciudadanía quiere paz, quiere tranquilidad. Pero una paz duradera donde no los estemos amenazando con quitarles los programas a la gente más necesitada. "Si vas a una junta, te quito el programa". "Si no vas a una junta, te quito el programa". O la delincuencia organizada amenazando. (...)

Yo goberné Torreón, y era junto con Aguascalientes, la ciudad más segura del país, no de Coahuila ni del norte. (...) La policía llegaba en menos de tres minutos, estaba equipada, invertimos en prevención del delito en todas las escuelas, en el 100 por ciento en las escuelas. Eso es lo que hay que hacer, un proyecto de vida para los miembros de las corporaciones de seguridad pública.

→ ¿Cómo vas a trabajar para convencer a los saltillenses, porque van a estar divididos entre dos laguneros que, por cierto, han gobernado la misma ciudad, Torreón?

No solamente a los saltillenses, a los monclovenses y a los nigropetenses.

→ Sabemos que las elecciones en Coahuila se ganan en La Laguna y en Saltillo...

La Laguna es importantísima, por supuesto y más que va a ser un referente. Por ejemplo, yo me comprometí a dejar cero deuda y dejé cero deuda. Sé que también se comprometieron a dejar cero deuda y hoy debemos alrededor de mil millones de pesos en Torreón, ¿Dónde están esas obras? Podemos hacer referente y comparar los empleos que generamos, la seguridad pública. Ese es un tema que va ser referente también: ¿dónde era más seguro? ¿Dónde la ciudadanía se sentía más segura, más tranquila? ¿En dónde te daba más orgullo decir: somos coahuilenses, somos laguneros?

Pero, efectivamente, Saltillo, la capital, es un tema sumamente importante. Yo lo que he dicho es: voy a unir al PAN en esta etapa de candidato y después voy a unir a Coahuila. Somos (...) la frontera que menos intercambio comercial, cultural, deportivo y educativo tenemos con nuestro vecino país. Estuve ya con el gobernador de Texas platicando precisamente de los temas comunes, ahora que acaba de llegar el presidente Trump, pues tenemos que estar prevenidos, porque somos una región fronteriza, porque Saltillo es uno de los clusters automotrices más importantes de nuestro país.

Para mí es sumamente importante que las cinco regiones se sientan integradas. Porque hay una rivalidad entre Saltillo y Torreón de hace muchos años que aquí nos sentimos olvidados, y con razón, porque no ha venido empleo. Yo fui alcalde 2002, 2003, 2004. Del 2005 al 2015 no vino una nueva industria a Torreón y a Saltillo sí llegaron nuevas industrias, muchísimas industrias. En Ramos Arizpe, en Derramadero, en Saltillo. Por eso es el sentido de abandono que tenemos en La Laguna. Pero no solamente en Torreón sentimos este abandono. Si tú vas a Monclova, los de Monclova te dicen: "es que aquí no hay nada". Si vas a Piedras Negras o a Acuña te dicen: "es que aquí no hay inversión". Si vas a la región carbonífera... "aquí no hay inversión". Son cinco grandes y ricas regiones que están totalmente deslindadas, no estamos conectados y es un gran potencial que tenemos que sacar adelante.

→ Dices en tu propaganda que vas a combatir la corrupción en Coahuila atribuyéndola como un fenómeno exclusivamente priista. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que la corrupción no nada más es un fenómeno del PRI, es de todos o casi todos los partidos. ¿Qué van a hacer para combatir esto al interior del PAN?

Claro, la gente está harta de la corrupción, de la política, de los partidos. Aquí en Coahuila nunca hemos gobernado. Cuando yo goberné Torreón, creé el primer Instituto Municipal de Transparencia, cuando no estaba tan de moda la transparencia, te estoy hablando del 2003. Fue el primer Instituto con consejeros ciudadanos para que todo lo público fuera público. Estaba la nómina total (...) todas las obras. Me acuerdo tanto en el bulevar Independencia, cuando lo modernizamos; o en el Periférico, cuando lo hicimos de 4 a 8 carriles; cuando hicimos tres pasos a desnivel, decía un letrero enorme ahí en la obra: esta obra la está construyendo tal constructora, este es el monto de la licitación, se inicia tal día y termina tal día. Era público absolutamente todo y, bueno, esto se ha ido perdiendo. La participación de las organizaciones civiles, el Consejo de Urbanismo, el Consejo de Vialidad, el Consejo de Seguridad Pública.

En mi administración ellos licitaban 200 nuevas patrullas que compramos. El Consejo de Seguridad Pública, que era administrado por ciudadanos, nosotros transferíamos el recurso y ellos licitaban y ejecutaban 200 patrullas nuevas. A esas patrullas les pusimos GPS, el Consejo lo licitó y lo ejecutó. Los uniformes que les dábamos de invierno y de verano, las botas, los chalecos, armamento, lo licitaba y lo ejecutaba el Consejo de Seguridad Pública. ¿Quién era el Consejo de Seguridad Pública? Ciudadanos, ciudadanos estaban al pendiente de dónde se administraban y cómo se ejecutaban los recursos públicos. Esto ya no es al día de hoy. (...) Todo esto desapareció (...).

→ Por sí misma la alternancia no puede resolver los lastres que se traen desde hace años ¿Por qué vender este discurso de la alternancia a sabiendas de que es insuficiente?

Si no tienes una visión clara de lo que puedes hacer, yo creo que es insuficiente. Si tienes una visión clara, una plataforma, proyectos donde desde un principio estés sumando a la sociedad... esto es la clave. Yo creo que dos cosas son clave para salir adelante de nuestros problemas en Coahuila: uno, la participación de la sociedad, no sólo en campañas, sino en las decisiones de gobierno, un poco lo que te platicaba (...). Y dos, la confianza, es una palabra que dicen que llega a pie y se va a caballo ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en nada ni en nadie. Hay que ganarnos con trabajo la confianza de la ciudadanía para que participe, para que ellos junto con los gobiernos tomen decisiones, participen en toda la toma de decisiones. (...) La gente está ávida de que la tomemos en cuenta. (...) Los jóvenes no creen en nada ni en nadie. Quieren creer y quieren participar y quieren que los tomemos en cuenta. (...) La alternancia de suyo no resuelve sus problemas, quien resuelve los problemas es cuando la ciudadanía toma el destino en sus manos.

→ Presumía Luis Fernando Salazar tener el respaldo de varios gobernadores panistas, y sabemos que tú tienes el respaldo de un exgobernador, el de Puebla, Rafael Moreno Valle, que está comenzando a ser cuestionado por su gestión, por la deuda ¿No te afecta la imagen negativa que está ganando Moreno Valle?

Yo nada más les digo una cosa: son amigos y cada quién es responsable de sus actos. Es decir, Rafael Moreno Valle, yo estoy convencido que fue un excelente gobernador en Puebla, y las obras ahí están. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Puebla, la transformación que hizo de Puebla es impresionante. Por eso es que ganó las elecciones ahora el nuevo gobernador, (José Antonio) Gali. Pero soy amigo también de (Francisco García) Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, fuimos diputados federales hace mucho tiempo y fuimos alcaldes, yo de Torreón y él de Reynosa. O del gobernador de Durango, (José) Rosas Aispuro, fuimos alcaldes al mismo tiempo. O de Javier Corral. Somos amigos porque compartimos proyectos desde hace mucho tiempo. Ellos son senadores con licencia que hace algunos meses apoyaban a su compañero senador y era lógico y loable la acción que hacían de apoyar a su compañero. Pero hoy en este momento, Luis Fernando está sumado al cien y todos los gobernadores van a transmitirme su experiencia de cómo le hicieron para ganar el pasado proceso, siete de ellos que son grandes amigos míos. (...) Pero también soy amigo de Ricardo Anaya, el presidente, fui diputado con él y desde hace mucho tiempo comparto proyectos. Y por supuesto que hablamos de Felipe y de Margarita, que son amigos míos entrañables desde hace muchos años. Entonces bienvenidos todos los liderazgos a Coahuila, los vamos a recibir con los brazos abiertos.