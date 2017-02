'Gobierno no acepta feminicidios por falta de sensibilidad o ignorancia'

TORREÓN, COAH.-

Las condiciones sí están dadas para el aumento del asesinato de mujeres víctimas de odio en una sociedad que está enferma, pero gobernador no acepta los feminicidios por falta de sensibilidad o por ignorancia, señala la Red de Mujeres de La Laguna.

“La sociedad ve de alguna manera que las mujeres se lo buscaron porque andaban en la calle de noche, porque vestía provocativa, porque aguantó la violencia, las condiciones son diversas y actualmente se están dando, pero el gobernador no lo acepta por falta de sensibilidad, no quisiera pensar que por ignorancia”, dijo Patricia Martínez, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna.

El grupo feminista, reviró al gobernador Rubén Moreira y a su esposa, la diputada Federal, Carolina Viggiano, con respecto a las declaraciones dadas este fin de semana por los tres asesinatos de mujeres que han ocurrido este año en Torreón.

En su reciente visita a la ciudad, la también presidenta estatal del DIF, pidió “evitar una politización, una partidización en un tema que es muy delicado”, a lo que la Red respondió que sí es un tema político.

“Sí, sí es político, pero no tienen que ver con posturas electorales, esto es político, las mujeres, las feministas, desde los años 70's, hemos acuñado el término, 'lo personal es político' y esto se refiere a que lo que ocurre en las calles, lo que ocurre en las casas, tiene que ver con nosotras con nuestros cuerpos y eso está normado allí afuera, entonces lo personal sí es político, el hecho de que estén muriendo mujeres asesinadas es político”, dijo Ariadne Lamont.

Viggiano dijo además que no es lo mismo un homicidio que un feminicidio, pero que entendía que no supieran diferenciar debido que no todos son abogados e hizo la invitación a la Red para revisar los casos.

“Los gobiernos necesitan entender que somos una sociedad civil distinta a la de antes, formada informada y comprometida, que conoce del tema, le agradecemos que nos quiera ilustrar y también le agradeceríamos que tomara en cuenta la experiencia que tenemos de trabajar en la calle con las víctimas, con sus familias, no desde un escritorio, tenemos ya más de 21 años trabajando con los derechos humanos en general y los derechos humanos de las mujeres”, dijo Adriana Romo, vocera de la Red.

Ayer el gobernador Rubén Moreira, en la reunión de seguridad, retomó el tema y dijo que preocupan "los homicidios pasionales”, pero descartó que se trataran de feminicidios.

“El gobernador está diciendo que no es feminicidio y está incurriendo en una falta, ignorancia porque no se ha remitido a leer el Código Penal de Coahuila, desde el momento que dice que es pasional, está justificando al agresor y a la mujer agredida la está revictimizando”, señaló Lupita Vaquera, integrante de la Red.

Añadió: “Lo que nosotros exigiríamos ante todas estas declaraciones ignorantes, las muertes de las mujeres se tienen que investigar como feminicidios hasta que no se comprueben lo contrario y cada homicidio que se ha cometido con estas mujeres, si nos remitimos al Código Penal de Coahuila, tiene elementos para ser considerado como feminicidios”.

La Red de Mujeres de La Laguna, considera que se está viendo un patrón en la región, que es el asesinato de mujeres jóvenes, por lo que dijeron que las autoridades en vez de descalificar, deben trabajar políticas públicas y campañas fuertes para atender y prevenir el problema.