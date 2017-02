Si Torreón estuviera en ruta de feminicidios, no se soslayaría: RMV

TORREÓN, COAH.-

Para el gobernador Rubén Moreira Valdez, aunque en Torreón se han incrementado las cifras de homicidios, no es alarmante. Dijo que lo verdaderamente preocupante son los homicidios del orden común en casos de mujeres que se dan en el seno familiar o en las relaciones sentimentales y que son difíciles de evitar por las corporaciones policiacas.

No obstante señala que "no estamos ante un fenómeno ni en la ruta de feminicidios. No es el caso, comparando además las cifras y el entorno nacional sí preocupa como sociedad el no disminuirlo… el feminicidio es producto de una sociedad enferma que sale y mata por odio a las mujeres y aquí no tenemos una sociedad enferma, estamos ante incidentes lamentables pero no tienen la dimensión de lo otro".

Expresa que de estar Coahuila o Torreón enfrentando un problema de feminicidios, no se soslayaría.

Dice que por ejemplo "los homicidios pasionales, después de que hay diferencias entre la pareja, esa parte nos está preocupando porque hoy a diferencia de lo que pasaba en el 2011, los casos de este tipo no disminuyen y los relacionados con la delincuencia organizada sí bajan y se pueden comparar de enero a la fecha de este año, con el mismo lapso, del año pasado".

Moreira, acompañado por el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, el secretario de Gobierno Victor Zamora, el procurador de Justicia Homero Ramos, el Mando Especial Juan Manuel Díaz, representantes del Ejército y el director de Seguridad Pública Adelaido Flores, presidió en Torreón la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO).

En la misma y tras analizar las cifras de incidencia delictiva a nivel estatal y en forma general, se trató el tema de Torreón y el número de homicidios que hasta este domingo son 19.

De esta suma, hay tres casos de mujeres asesinadas y el más reciente se dio a conocer este domingo.

Moreira expresa que en lo general, las cifras van disminuyendo en todos los rubros y reitera que no se confían "porque nuestra prioridad seguirá siendo luchar contra el narco y su violencia".

Se vieron uno por uno los delitos de alto impacto de Torreón así como los avances en las investigaciones.

Hubo un reconocimiento a la policía Municipal de Torreón por su trabajo y a la coordinación que se ha dado.

El gobernador expresó que se reforzarán las acciones de tipo preventivo en el caso de la violencia intrafamiliar para que mediante el Tribunal de Justicia para la Mujer, se brinde mayor información a las mujeres y la encomienda es que ante cualquier nivel de denuncia por violencia se atienda y se genere un vínculo de confianza con ellas.

El 22 por ciento del promedio estatal de los casos de violencia contra la mujer se deriva de personas alcoholizadas y son los fines de semana.

Otro de los temas que se abordaron fue la vigilancia que se ha incrementado en las carreteras del Estado ante la presencia de grupos de vehículos, principalmente en las colindancias de Coahuila con el Estado de Nuevo León.

Por lo que respecta a la carretera Torreón-Saltillo, se hacen acciones de vigilancia en la caseta situada en La Cuchilla.