Ven opacidad en tema de cámaras vigilantes

PIDEN INFORMACIÓN DE RESULTADOS Y OPERACIÓN DE LAS MISMAS

EL SIGLO DE TORREÓN

El Consejo de Seguridad señaló que hay opacidad en cuanto a los resultados y la operación de las videocámaras de vigilancia en Torreón, pese a la inversión millonaria que significaron para la ciudadanía y que el proyecto tiene cuatro años.

Gerardo Hernández, comisionado del Consejo Ciudadano de Seguridad en este tema, explicó que en Torreón se instalaron 220 cámaras para la videovigilancia, pero apenas un 10 por ciento está en funcionamiento, situación que le expusieron al secretario de Gobierno de Coahuila en diciembre pasado.

Señaló que en la Policía Municipal operan algunas, alrededor de 14, y hay apertura en términos de mostrar que están en funcionamiento, pero en el C4 no se ha logrado concretar el sistema de espejo, para lo cuál, se obtienen distintas justificaciones.

"Dicen que les falta poquito, que les falta esto, que les falta aquello, ya tienen cuatro años con este plan y todavía no están listas", comentó, "ni nos han dicho exactamente cuánto es de inversión, qué se cambió, cuáles fueron los sistemas nuevos que se cambiaron, no nos han informado absolutamente nada".

Hernández dijo que se han hecho diversas visitas al C4 y la fuerte inversión sigue sin cristalizarse, pero se les ha asegurado que ya están instaladas todas las cámaras.

"Nosotros confiamos en que las 14 cámaras que tiene Seguridad Pública existen y están trabajando, lo que tiene C4 no sabemos, hasta que nos lo muestren", indicó, "vamos a buscar otra reunión aquí para ver el avance, no queremos que nos digan la ubicación, pero hemos ido a Chihuahua, a la Ciudad de México y nos mostraron todas las instalaciones, cómo están trabajando, aquí no se ha podido hacer".

Ayer en este medio se publicó que hay 25 cámaras para la videovigilancia que operan en Torreón y que la inversión es de 9 millones de pesos, que incluye el sistema de espejo en el C4 y el software, de acuerdo al secretario del Ayuntamiento, José Ignacio Máynez Varela.

