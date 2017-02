Revisan negocios y oficinas en colonia

TORREÓN, COAH.-

HABITANTES DE LOS ÁNGELES SE QUEJAN POR INSTALACIÓN

Realizan revisión en negocios y oficinas ubicadas en la colonia Los Ángeles para verificarles su documentación de autorización de Uso de Suelo y licencia de funcionamiento.

El director de Inspección y Verificación, Luis Morales Cortés informa que hasta ahora sólo se tienen registrados dos casos de igual número de inmuebles que se pretenden habilitar como oficinas.

Dijo que no se puede proceder a la clausura porque no han iniciado operaciones y por lo tanto, no hay flagrancia. "No les hemos pedido documentación porque hasta ahora no se comete ninguna irregularidad, hasta ahora son domicilios particulares".

Estas revisiones se generaron, luego de que vecinos del sector residencial se quejaron porque aseguran que se han instalado negocios, pese a que ese sector debe ser considerado únicamente para usos habitacionales de nivel residencial y no comercial.

Temen que haya más negocios, además de las decenas que se abrieron, autorizadas por anteriores administraciones como fue el caso de la calle Cobián.

Morales Cortés indica que están en su derecho, incluso de colocar las mantas en protesta como aparecen en algunos de los accesos.

Por su parte, el regidor Mario Valdés Garza, presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas declaró al respecto que la clave para ya no continuar con estos problemas es vigilar para que no se aprueben ni cambios de usos de suelo ni nuevas licencias de funcionamiento. Dijo que habrá vigilancia al respecto.