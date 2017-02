Ahora resulta que nadie es responsable del llamado gasolinazo que ha encendido los ánimos del respetable en este intenso arranque de 2017. Los principales partidos nacionales -PRI, PAN y PRD- han intensificado sus mensajes en contra de la polémica medida como si ellos nada hubieran tenido que ver con ella. El caso que más llama la atención, sin duda, es el del PRI, ya que cuando apenas se dio el guamazo del aumento del 20 por ciento al precio de los combustibles, el pastor nacional tricolor, Enrique Ochoa, salió a defender la medida diciendo que, aunque dolorosa, era necesaria y hasta “responsable”. Pero en estos días anda circulando un video en donde la dirigente estatal del PRI en Coahuila, Verónica Martínez, hace un enérgico llamado a que no haya más gasolinazos. ¿En qué quedamos, pues? Dicen los que saben que esto forma parte de una estrategia que está llevando a cabo el tricolor en los estados en donde habrá elecciones este año...

Con la finalidad de desmarcar al partido de la gestión del preciso Enrique Peña Nieto, la cual se encuentra en el sótano de los niveles de aprobación, y tratar de mostrarse más cercano al sentir del ciudadano. Suerte con esa empresa. Pero el PAN y el PRD andan por las mismas. Los blanquiazules, encabezados por su pastor nacional y suspirante, Ricardo Anaya -que no pierde oportunidad para promocionarse en los anuncios oficiales del partido-, andan repitiendo incluso enojados que eso del gasolinazo es casi un crimen para los bolsillos ciudadanos y que la culpa la tiene el PRI que está en Los Pinos. Por su parte, el PRD de Alejandra Barrales ha sacado spots echándole la culpa al “PRIAN” de haber apuñalado por la espalda al sufrido pueblo con el fuerte incremento. Lo cierto es que en este caso los tres son responsables, ya que los diputados tricolores, azules y amarillos aprobaron el año pasado la Ley de Ingresos de la Federación en donde se contempla el incremento. Así que no le vengan a decir con que ellos están en contra del gasolinazo, porque a la hora decisiva andaban más preocupados cuidando sus bonos y prerrogativas, que revisando el contenido de la ley para frenar semejante aumento. Ya ni la amuelan.

***

Al parecer las cosas se le están poniendo complicadas al suspirante del PRI moreirista, Miguel Riquelme, en la Región Centro de la provincia en parte por el creciente apoyo que está sumando el Corcel Negro, Javier Guerrero. Y es que esta semana renunció al partido la lideresa de mujeres y comerciantes, Melba Farías Zambrano, quien decidió apoyar al diputado con licencia que busca lanzarse por la vía independiente por la gubernatura, y en su anuncio apareció rodeada de otros priistas que incluso han ocupado cargos de elección popular o gabinete. Tal es el caso de Bretón Echeverría Vitali, empresario restaurantero de Monclova, quien fue director de Seguridad Pública antes de que empezara la ola de violencia; Baltazar Rico Almanza, exdelegado de PGJE en la región centro, de quien se dice que mueve a mucha gente, así como otros comerciantes y militantes. Según nuestros subagentes disfrazados de despensas arrumbadas, la opinión de que el partido va mal ha ido creciendo y que muchos de los que pertenecen a la estructura de gobierno o partidista tienen que mostrar apoyo “voluntariamente a fuerzas” so pena de ser despedidos. En el caso de Monclova, se comenta que en las pasadas elecciones para alcalde, que ganó el azul Gerardo García, fue más un voto de castigo contra el PRI que un voto a favor del PAN. Algo similar a lo que pudiera estar ocurriendo ahora. Para acabarla de amolar, dicen que el Gallo de Acero se ha enfocado en construir una fuerte red clientelar en el sector más pobre de Monclova que es el oriente, que históricamente era voto duro del PRI. Por otro lado está el factor Guadiana, que ha logrado ganar el respaldo de algunos empresarios de la zona, entre ellos el rotario Roberto Elizondo, quien fue presidente de Canacintra y, dicen, tiene cierto poder de convocatoria. Lo más interesante del caso es que los mencionados tienen algo en común, además de su pasado priista: que todos apoyaron en su momento al exgober Humberto, por lo que no falta el mal pensado que ve que detrás de esta desbandada pueda estar la mano del Profe de la Deuda, sobre todo luego de las advertencias que lanzó en diciembre. ¿Será?

***

De quien corre la especie que pudiera regresar pronto a la arena política, incluso como abanderado de un partido para la contienda electoral por la gubernatura, es de José Ángel Pérez Hernández, exalcalde de Torreón. Y es que esta semana se publicó una encuesta sobre preferencias electorales en Coahuila, en la que, además de aparecer a Miguel Riquelme y Guillermo Anaya técnicamente empatados, se observa a don José Ángel como aspirante de Movimiento Ciudadano. La mención causó sorpresa no sólo por la prolongada ausencia del político empresario torreonense en la escena política, motivada por un asunto de carácter personal, sino porque el partido de Dante Delgado ya había anunciado que para esta elección no iban a postular a nadie, luego de que se les cayó la nominación de Luis Fernando Salazar, quien en el enojo por no ser el abanderado del PAN, casi sucumbe a la tentación de irse por el equipo anaranjado. No obstante, dicen los subagentes que al parecer la idea de lanzar a Pérez Hernández no les desagrada del todo en el Movimiento Ciudadano, toda vez que aún están a tiempo de cambiar de parecer y registrar a un candidato. Pero en redes sociales han soltado también la especie de que otro partido estaría buscando a don José Ángel para postularlo. Se trata del PT, lo cual resultaría muy curioso, porque ese instituto es de corriente socialista y obrera, mientras que Pérez Hernández, como se sabe, es un empresario consumado. O sea, como agua y aceite. En fin, son los locos tiempos de la era Trump.

***

Ha llamado poderosamente la atención entre los más avezados espectadores de la cosa pública local la constante presencia de cierto empresario en las obras que lleva a cabo la Dirección de Obras Públicas de Torreón, a cargo de Gerardo Berlanga Gotés. Se trata de Gabriel Díaz Couder, quien fungió como supervisor externo de la obra del Paseo Morelos, que varios problemillas y retrasos presentó, por cierto. Pues bien, ahora don Gabriel ha aparecido como supervisor externo de los trabajos de adecuación del bulevar Torreón-Matamoros, por donde pasará el Metrobús. Hasta aquí todo pudiera ser una mera coincidencia, o un premio al excelente trabajo del contratista. Sin embargo, hay algo que despierta suspicacias. Díaz Couder pertenece al gremio de empresarios que han ejercido una función pública. Y no sólo eso, él trabajó con Berlanga Gotés cuando éste fue director de Obras Públicas en la época del panista Guillermo Anaya. Luego, cuando don Gerardo cambió de colores y se fue a trabajar en el gobierno estatal del Profe Humberto, cuando existía la Secretaría de Desarrollo Regional, también se llevó a Díaz Couder, con quien, por lo visto, tiene una relación estrecha, no sólo laboral sino de negocios. Cosas de la política regional.

***

Los que parecen tener muy poco interés en renovar sus dirigencias estatales en Durango son los priistas y panistas, los cuales han venido postergando la renovación de los respectivos comités directivos y prácticamente nadan “de muertito” con ese asunto. Por un lado, al PRI de poco le ha servido tener desde inicios de año a un delegado nacional en la persona de Daniel Amador Gaxiola, pues lejos de mostrar unidad el partido se ve cada vez más dividido, sobre todo por las pugnas internas entre actores principales como el cetemista Ricardo Pacheco Rodríguez y Luis Enrique Benítez Ojeda, ambos diputados locales. Luis Enrique Benítez ya cantó a los cuatro vientos sus aspiraciones para dirigir los destinos del PRI en Durango, pero se le opone la corriente de los cetemistas, quienes cada vez que tienen oportunidad le recuerdan sus deslealtades y reniegos de meses pasados, lo cual hizo quedar muy mal al partido en las elecciones de 2016. Por otro lado, el PAN no da con la brújula y en la capital del Estado siguen promoviendo la figura de Rómulo Campuzano, quien sin embargo tiene un frente que le rechaza rotundamente y se trata del grupo de los Castro Lozano, así como del que encabeza el exdirigente estatal Juan Quiñones, puesto que ambos frentes apoyan al actual secretario general, Lorenzo Martínez. Campuzano cuenta con el apoyo de Rodolfo Elizondo, quien también está enfrentado con varios panistas de trayectoria. Entre uno y otro prospectos, pareciera que al blanquiazul lo que más le conviene actualmente es optar por un perfil no tan conocido, pero que por lo menos no tenga ese rechazo de los grupos panistas. Vaya broncas en los dos partidos.