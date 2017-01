Invasión frena tramo de Línea Verde

TORREÓN, COAH.-

La Línea Verde no puede llegar hasta las vías del ferrocarril porque hay viviendas "invadiendo", de modo que esta zona no fue cedida al Ayuntamiento de Torreón por parte del Gobierno federal, y no se contempló en el proyecto del paseo público.

Gerardo Berlanga Gotés, director de Obras Públicas, admitió que quedó pendiente la instalación de pasto en los últimos 50 metros de la Línea Verde, que llega hasta la calle Veracruz, los cuáles, quedarán listos el lunes, de acuerdo al compromiso del constructor.

"La Línea Verde, contratada, dentro del proyecto, llega a la calle Veracruz, que es a donde está terminado, en los últimos 50 metros sólo quedó pendiente la instalación de 350 metros de pasto, porque les faltaron, es lo único, la tierra está lista para recibir el jardín, el sistema de riego", manifestó el funcionario.

"Lo que se ve después de la calle Veracruz, que está horrible, nosotros como municipio iremos arreglando, quitando la maleza y todo, pero son terrenos que están invadidos con casas, en algunos lugares hay casas y en otros hay terreno de camellón, son zonas demasiado abandonadas", explicó.

Berlanga dijo que son cerca de 200 metros rumbo a las vías del ferrocarril donde hay 6 a 7 viviendas que "invaden" el camellón desde hace años, por lo que no fueron concesionados al Municipio, a partir de la calle mencionada.

"Claro que vamos a arreglarles la callecita, el alumbrado público, para que no haya un contraste tan fuerte en donde termina la Línea Verde", expuso, "vamos a meter cordonería y si se puede, algo de pavimento también".

La Línea Verde abarca 95 mil metros cuadrados de parque y 42 mil metros de pasto. La inversión global fue de 120 millones de pesos durante dos años.