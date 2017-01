MC no registrará candidato en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.-

El partido Movimiento Ciudadano (MC) no registrará candidatos a gobernador en los estados de Coahuila y el Estado de México, toda vez que no encontraron perfiles fuertes.

El coordinador nacional del partido naranja, Dante Delgado, detalló que en el Estado de México estaban impulsando a Alejandro Encinas pero el senador rechazó ir en una alianza amplia.

"Con Encinas no se dieron las condiciones. No se llevará candidatura en el Estado de México, y muy posiblemente en Coahuila tampoco. No se trata de participar sin candidato competitivo".

Durante el evento Proyecto Ciudadano por México, Dante Delgado reiteró "no vamos a participar en el Estado de México por no tener candidato, lo mismo en Coahuila porque no tenemos un perfil que sea competitivo".

Dijo que donde sí impulsarán candidatura es en el estado de Nayarit, además de lanzar candidatos a presidentes municipales de Veracruz y Coahuila, en este último estado también llevarán candidatos al Congreso del estado.