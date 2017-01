Descartan 'caza' de 'chuecos' en Torreón

TORREÓN, COAH.-

SOLAMENTE SE APLICARáN LOS REGLAMENTOS DISPONIBLES

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón dio a conocer que no "perseguirán" a los propietarios de los vehículos de procedencia extranjera en los próximos días.

Jorge Favela, titular de la corporación, detalló que son respetuosos de las medidas que adopten las autoridades en Durango y en cualquier otra entidad, pero en Torreón solamente se aplicarán los reglamentos disponibles sin caer en las llamadas "cacerías de brujas".

"No tenemos ninguna instrucción especial, solamente vamos a pedirles que lleven sus documentos y que respeten las leyes... Si no pueden comprobar la propiedad les vamos a recoger el vehículo, pero no es nuevo, creo que en ese mismo sentido va la iniciativa de Durango".

Favela dijo que la exigencia de la importación legal de un automóvil, así como su comprobación de propiedad, son fundamentales para mantener un orden y brindar mayor seguridad a los propios ciudadanos, además de que a la autoridad le facilita la vigilancia en todos los aspectos.

"Cuando uno les pide los papeles, que lleven la licencia vigente, que vayan en regla, realmente no es por molestar... no podemos dejar que circulen unidades sin registro alguno, es por el bien de todos", dijo el funcionario.

Actualmente Tránsito y Vialidad exige tener al menos la licencia vigente como garantía en caso de alguna infracción, de lo contrario el vehículo será enviado al corralón, con gastos de grúa que correrán de parte del mismo propietario de la unidad.

La incautación de las unidades, así como su retiro de circulación, dependerán de las investigaciones que realice la propia autoridad estatal o federal.

Jorge Favela además pidió a los propietarios de cualquier vehículo nacional a que se "pongan en orden" respecto a sus placas y licencia, pues han detectado un gran número de unidades que no cuentan con esos requisitos.

"Creo que ya no hay muchos pretextos, se han dado facilidades con lo de las licencias y lo del cambio de placas... con mucha pena los tenemos que estar deteniendo, no hacemos ninguna excepción".