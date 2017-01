La creación de las UECS es para mantenernos alerta: Rubén Moreira

TORREÓN, COAH.-

Según el gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés la creación de una Unidad Metropolitana Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) que operará en forma conjunta con el estado de Durango, forma parte del “ no bajar la guardia en materia de seguridad, en mantenernos alertas para inhibir los delitos porque no queremos retrocesos”.

Rechaza que esta Unidad sea porque haya alguna alerta sobre el delito de secuestro en la Laguna y pide voltear los ojos a otras entidades donde las condiciones de seguridad han cambiado, cuando ya habían avanzado en el tema.

"No es una preocupación en particular, no hay una alerta ahora mismo, pero usted vea lo que está pasando en el país, en el momento que alguien se descuida se ve un retroceso".

Destaca que el delito del Secuestro "no es un problema en la Laguna, pero no queremos que sea.. las cifras están a la baja, las acciones de la Unidad son con fines preventivos, disuasivos y para resolver las eventualidades".

Moreira resaltó que el establecimiento de la UECS que operará en Torreón pero con ingerencia en la zona de Durango, así como la Mesa de Seguridad Metropolitana son resultado de varias reuniones que ha tenido con el gobernador de Durango José Rosas Aispuro.

"Originalmente se realizarían dos eventos y se acordó efectuar los dos en Durango. Yo le dije al gobernador de Durango que hiciéramos en un mismo lugar los dos eventos y eso daba muestra de la intención que tiene Coahuila de colaborar con Durango y la necesidad que tenemos nosotros de que Durango trabaje con nosotros en bien de la Comarca Lagunera".

Con la asistencia de los alcaldes de Torreón Jorge Luis Morán Delgado, de Gómez Palacio Leticia Herrera y de Lerdo María Luisa González, empresarios y los funcionarios de los gabinetes de seguridad de ambas entidades, Moreira y Rosas Aispuro se reunieron en Gómez Palacio, Durango e iniciaron las operaciones de la Unidad Metropolitana Especializada en el Combate al Secuestro que tendrá injerencia en los municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.

Al evento, asistió también Patricia Bugarín Gutiérrez coordinadora Nacional Antisecuestros.