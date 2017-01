Revelan engaños en pruebas VIH

CIUDAD DE MÉXICO.-

El extitular de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, aseguró que no sólo existió fraude en quimioterapias, sino también se dieron pruebas falsas de VIH-Sida, y que ya lo había denunciado con anterioridad.

"Sucedió antes de me gestión y todas las irregularidades que encontramos las denunciamos, las que tienen que ver con las pruebas del VIH.

"Esto de los medicamentos falsos yo lo comenté y hay todavía otros casos más graves, mucho más graves que el de los medicamentos de cáncer", indicó el exfuncionario a una radiodifusora local.

Acusó al exadministrador de la Secretaría de Salud (SS), Ricardo Sandoval, como el responsable de las omisiones en la compra de medicamentos caducos durante la gestión de Javier Duarte.

"A ese ladrón yo lo cesé y lo reinstalaron. No trabajó conmigo ni un segundo", anotó Nemi en su cuenta de Twitter.

"Yo lo denuncié, por eso me cesaron. Están las pruebas. Lo denuncié decenas de veces (ante la PGR). No es nada nuevo (el tema de las quimioterapias). Está documentado. Y no sólo es eso. Yo listo para comparecer cuando requieran", abundó Nemi en su red social.

Desde 2013, la PGR recibió denuncias en contra de empresas "fantasma", que ofrecían servicios al Gobierno de Javier Duarte.

Las denuncias refieren que se detectaron siete firmas "fantasma" y presentaron denuncias penales en la PGR.

"Localizamos empresas 'fantasma', y personalmente denuncié esto ante la PGR en 2013", dijo apenas Nemi en noviembre.

Incluso aseguró que, durante su gestión como titular de Salud estatal, la PGR consignó a algunas personas.

Sin embargo, dijo, al dejar el cargo, el 2 de octubre de 2014, la dependencia estatal negó la existencia de las denuncias.

"Mintieron al Congreso estatal diciendo que esas denuncias no existían y, además, se desistieron de la mayoría de ellas.

"Había un proveedor de diálisis que cobraba 980 pesos por una sesión, por poner un ejemplo, y a la Secretaría de Veracruz le cobraba mil 400 pesos", señaló quien fue secretario de Salud con Javier Duarte.

El lunes el gobernador Miguel Ángel Yunes reveló que durante la Administración priista de Javier Duarte el Centro Estatal de Oncología aplicó quimioterapias falsas a niños enfermos.