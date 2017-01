Color de hormiga se está poniendo la pugna interna del PAN de cara al cónclave del que saldrá el nombre del candidato a la gubernatura de Coahuila. Mientras los equipos de los tres contendientes principales se esfuerzan por esparcir las “pruebas” de que el bueno será su patrón, por abajo de la mesa comienza a correr la especie de que al menos dos de los suspirantes han tenido comunicaciones demasiado amistosas con habitantes de la casa tricolor, que se supone es el enemigo a vencer. Nuestros subagentes disfrazados de pájaros en el alambre cuentan que además de los supuestos mensajes comprometedores que se filtraron entre David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio, y el consejero del árbitro electoral estatal, Alejandro González, existen otros que, producto del mismo hackeo, apuntan a una extraña familiaridad entre el operador político priista y el calefacto Guillermo Anaya.

Tal vez nosotros andamos pensando mal, cuando a lo mejor don Memo sólo le preguntó la hora a don David. Lo cierto es que “alguien”, que suponemos se trata de quien dio la orden de llevar a cabo el hackeo, ha estado ofreciendo al mejor postor dichos mensajes para poner al descubierto un supuesto contubernio que vendría a elevar la temperatura de la contienda a niveles insospechados. También dicen que ese “alguien” pudiera ser un político muy aficionado al baile que quiere regresar a la arena política por la puerta grande y que ha estado amenazando a medio mundo con sacar trapos al sol si le siguen poniendo piedras en el camino. Por otra parte, se cuenta que la movida realizada hace unos días por el partido Encuentro Social de anunciar que sólo iría en alianza con el PAN en caso de que éste nombrara a Isidro López como su candidato, tiene como finalidad presionar al CEN blanquiazul con lo que pudiera pasar en caso de que el edil con licencia de Saltillo no resultara ungido. Y es que se dice que el equipo de don Chilo ha estado haciendo amarres y corriendo rumores de que si la decisión no le favorece, éste estaría dispuesto a poner al servicio de otro partido su capital político, lo que le representaría una merma al blanquiazul. ¿Será?

***

Dicen que en el cuartel del suspirante priista Miguel Riquelme han comenzado los nervios porque el panorama se está complicando más de lo previsto. Y es que los astros se están conjugando de tal forma que la alternancia o cambio de grupo en el poder para muchos parece inevitable. Por una parte está lo devaluado que se encuentra la marca PRI a nivel nacional y en la entidad, gracias a las travesuras de gobernadores y exgobernadores y al débil liderazgo que ha ejercicio hasta ahora Enrique Ochoa. Luego está la marca Enrique Peña Nieto, que si alguna vez -allá por los ayeres de 2012 y 2013- llegó a estar bien ponderada, hoy se encuentra muy cerca del suelo gracias al gasolinazo y otras decisiones. Por otra parte, a nivel provincial, la marca Moreira también enfrenta una fuerte depreciación, producto de los asuntos pendientes sin explicar, como la megadeuda, y la reciente irrupción del Profe Humberto que está causando ruido y confusión entre la estructura. En este aspecto, los dos precandidatos, don Miguel e Hilda Flores, tienen puntos que restar, el primero por su cercanía con el gober Rubén y la segunda por su amistad con el exgobernador. A todo lo anterior hay que sumar el factor Guerrero. Y no nos referimos a Javier, el diputado, quien se va a ir por la libre en pos de la gubernatura, sino a su sobrino Armando, que acaba de anunciar su renuncia de la delegación del programa clientelar -perdón, social- Prospera y su integración a la campaña de su tío. El asunto aquí es que don Armando llegó a estar cerca de un padrón de alrededor de 70 mil familias de las que intentará jalar a varios miles hacia la ruta independiente o, quién sabe, hacia los partidos de oposición si se da el caso. Esto representaría una merma de votos para el PRI. Para cerrar el cuadro tenebroso, cuentan que doña Hilda es también la carta fuerte del priismo ajeno al moreirismo en su nueva versión, es decir, de los martinistas y de la gente cercana al preciso Peña, además de que es mejor vista por la élite política saltillense que no quiere permitir que se les escapen los resortes de la capital provincial.

***

Todo parece indicar que en Torreón se está creando un grupo de mujeres funcionarias y políticas que bien pudiera estar bajo el cobijo de las siglas Tucol, es decir, Todos Unidos contra Luly, en remembranza del aquel famoso Tucom, Todos Unidos contra Madrazo, pero ahora en referencia a la regidora con licencia de apellido Quintero. Y es que los subagentes disfrazados de cuadros y macetas del edificio público más caro de la ciudad cuentan que la directora del Instituto de la Mujer, Dulce Pereda; la síndica de mayoría, Cristina Gómez, y la diputada local Verónica Martínez, han encabezado reuniones de cuadros femeninos del PRI que están inconformes con el hecho de que doña Luly vaya por la candidatura a una diputación local. A decir de las inconformes, hay muchas otras mujeres que cuentan con más trabajo, experiencia y tablas para aspirar a un asiento en el Congreso estatal, mientras que Quintero prácticamente se sostiene de una: formar parte del círculo de amistades de la primera dama coahuilense, Carolina Viggiano. Comentan también que el trabajo de la virtual candidata dejó mucho a desear en el Cabildo, ya que rara vez se presentaba a las sesiones del pleno o de las comisiones. Incluso dicen que ni siquiera cuando se le aprobó la licencia para separarse del cargo estuvo presente en la sesión. Las integrantes del Tucol están molestas por lo que consideran una falta de sensibilidad del grupo en el poder estatal hacia las mujeres que más han trabajado construyendo redes y formando nuevos cuadros. ¿Será escuchado su reclamo?

***

Vaya lío con eso del mentado gasolinazo. Y no sólo por el golpe al bolsillo que representa, sino sobre todo por las contradicciones y los galimatías en los que han incurrido los integrantes del gobierno de don Enrique y los diputados federales. Pero vamos por partes, dijo Jack “el Destripador”. Peña Nieto ha dicho tres cosas que los astrólogos aún intentan descifrar en su verdadero significado a la luz de lo ocurrido en la necia realidad: primero que con la reforma energética ya no habría gasolinazos; luego, que el nuevo gasolinazo no es culpa de la reforma sino del aumento en los precios del petróleo, y, por último, que el nuevo gasolinazo era necesario para construir escuelas, hospitales y entregar apoyos sociales. Lo que no explica el preciso es por qué la mentada reforma no acabó con los gasolinazos, por qué cuando el precio del crudo anduvo por los suelos no pasó lo mismo con el precio de los combustibles, y por qué no se recortaron los gastos gubernamentales antes para poder garantizar la inversión pública que ahora tanto se defiende. Misterios de la vida. Pero lo que más extrañeza ha generado es que luego de las airadas protestas de prácticamente todos los sectores de la sociedad, varios diputados federales del PRI e, incluso del PAN y PRD, han salido a “exigir” que los secretarios de Hacienda, Energía y Economía comparezcan para explicar el aumento de precios en combustibles. Con ello, los legisladores intentan parecer sensibles al reclamo ciudadano y cercanos al sentir de la sociedad. Lo que no dicen es por qué demonios aprobaron en 2016 la Ley de Ingresos en donde claramente se establece que para 2017 vendrán varios gasolinazos. De todos los partidos que integran la Cámara de Diputados, sólo uno votó en bloque en contra, y ese fue la Morena del Peje. Extrañas cosas las que le tocan ver a uno.