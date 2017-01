Empresarios laguneros se suman a protestas contra gasolinazo

TORREÓN, COAH.-

Con las leyendas “No al aumento de la gasolina”, “Cárcel a los corruptos” y “#MéxicoSinCorrupción”, representantes de las principales cámaras empresariales de la región lagunera se unieron a las protestas por el alza en los precios de los combustibles.

Los empresarios hicieron una entrega de 1,500 calcas con las frases mencionadas, en dos cruceros de la ciudad; Independencia y calle 12, así como en Juárez y Diagonal Reforma.

“Lo que estamos tratando es hacer conciencia a la ciudadanía del gasolinazo y buscar que no haya violencia, que todo sea de manera pacífica y que el gobierno entienda que tiene que ser congruente, no es correcto que porque le falte dinero le traslade al pueblo la factura sin hacer ellos los ajustes necesarios hacia su interior, hacia el gasto corriente, los partidos, las cámaras”, dijo Eugenio Treviño, presidente de Canacintra.

“Vemos que el gobierno solicita que nos apretemos el cinturón o tendremos problemas más adelante, pero no vemos cómo el gobierno se está apretando el cinturón, no vemos cifras, creemos que todo debe ser parejo, pero no para ensanchar el gasto gubernamental y que la ciudadanía acabe pagando esto”, dijo Roberto Muñoz, presidente de Coparmex Laguna.