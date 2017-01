Con el destape de, literalmente, último minuto de Hilda Flores, la maquinita de los cuchicheos se echó a andar de inmediato. Lo primero que llamó la atención fue que la senadora se esperó hasta los tres minutos antes de que venciera el plazo de la autoridad electoral para anunciar que siempre sí pidió licencia para separarse del cargo y así poder contender por la candidatura de su partido a la Silla Máxima del Palacio Rosa de Saltillo. ¿Por qué hacerlo a horas tan poco concurridas? Fue la pregunta que propios y extraños se hicieron. Si comparamos con las formas que usó el alcalde con licencia de Torreón, Miguel Riquelme, quien convirtió su Tercer Informe de Gobierno en su primer gran acto proselitista de ante-pre-campaña, pues la estrategia de doña Hilda extraña aún más. Esto y otras cosas han dado pie a que los amantes del sospechosismo consideren que el papel de la hoy senadora con licencia será sólo el de legitimación de lo que llaman ya la crónica de un ungimiento más que anunciado.

O sea, permitirle a don Miguel aprovechar el tiempo de precampaña para seguir con el posicionamiento en el ágora pública y virtual. No obstante, hay otra corriente de opinión que apunta a que la precandidatura de Flores puede entenderse como parte de la disputa que se traen los hermanos Moreira en la entidad. Y es que, como ya se ha dicho, la senadora con licencia es un persona cercana al Profe Humberto. Pero doña Hilda es identificada también con el grupo del embajador Enrique Martínez y Martínez, con quien ha procurado aparecer más en fechas recientes en fotos de las redes virtuales que con el Profe de la Deuda. Este hecho ha llevado a varios a creer una tercera posibilidad: que Flores es la última carta de la élite política saltillense, dentro del PRI, para evitar que el centro de gravedad política se pase a La Laguna. Lo cierto es que hasta ahora la suspirante se ha manejado con un perfil bajo, lejos de los reflectores y micrófonos coahuilenses, actitud que contrasta con otros aspirinos, muy prestos a abrirse espacios en medios para declarar de lo que sea. ¿Por qué será?

***

En el hipódromo blanquiazul, los tres mosqueteros, que en este caso sí son tres, han apretado el paso de cara a la recta final de la carrera por la ansiada candidatura. Las redes virtuales, ese espacio regulado por nadie en donde impera la ley de la selva, son el terreno predilecto de los calefactos panistas para mostrar sus armas. Una aguda observación de las cuentas de cada uno de ellos permite esclarecer a qué le están apostando en este cierre que se antoja será de fotografía. De Guillermo Anaya es posible percatarse que le ha subido considerablemente al tono de la crítica, con señalamientos duros no sólo al preciso Peña Nieto y su gasolinazo, sino también al gober Rubén, cosa que antes hacía muy de vez en cuando y de forma digamos tibia. En contraste, el que le ha bajado considerablemente a los decibeles es el senador con licencia Luis Fernando Salazar, quien se ha concentrado en hacer un recuento de las opiniones favorables que varios gobernadores han vertido sobre su persona y a repetir la frase que se ha convertido en su grito de campaña “de que se van, se van”. Y mientras don Memo y el Hooligan cuestionan o se apoyan en terceros, el alcalde de Saltillo, Isidro López, prefiere actividades digamos más lúdicas en las que se le observa sonriendo y hasta haciendo bromas. Y es que entre sus bailes extravagantes, el detrás de cámaras de su mensaje familiar navideño y los abrazos, pocos saben hasta ahora cuál es su tirada en materia política. En fin, las versiones de que la decisión estará más que complicada crecen conforme se acerca la fecha fatal. Hagan sus apuestas.

***

Aunque para muchos es más que evidente que Gerardo García, alcalde de Monclova, decidió salirse de la carrera por la gubernatura debido a que en las encuestas de plano nunca despegó, están corriendo versiones diferentes de por qué no hizo lo que tantas veces dijo que iba a hacer. Nuestros subagentes disfrazados de mesa vacía de Cabildo nos comentan que el famoso Gallo de Acero no quiso dejar la silla porque los regidores ya se estaban frotando las manos y contando los minutos para que se fuera y así poderse recetar un bono como el que los diputados federales se han asignado por triple dotación. Incluso, dicen, llegó a acusar a Elisa Maldonado, de quien se comenta que era tan cercana a él que hasta parecía su hija. El detalle es que detrás de esto hay otras cosillas. Resulta que don Gerardo quería dejar en el trono de acero nada más y nada menos que a su cónyuge, que si consideramos que estamos en una entidad en donde el poder se hereda entre hermanos, pues algo así ya no resulta del todo extraño, por más indeseable que sea para la vida democrática de cualquier sociedad. Los ediles dijeron que sí, cómo no, pero que para aceptar la propuesta querían su bono. El alcalde se opuso, y los regidores también. Dicen que el Gallo no estuvo de acuerdo en poner a otra persona que no fuera de su entera confianza por temor a que le fueran a dar una puñalada por la espalda mientras él andaba en pos de la Silla Máxima de la provincia. ¿Será?

***

A propósito de la capital acerera, en el rompimiento del bloqueo de las instalaciones de Pemex, los muchachos del secretario Víctor Zamora demostraron una vez más que debajo del uniforme de Fuerza Coahuila todavía traen bien puesta la camiseta de los Gates. Y es que en la refriega, en donde los manifestantes más aguerridos salieron lesionados y otros más detenidos, varios representantes de la Incómoda Prensa también se llevaron sus catorrazos y empujones. Y es que, según dicen los subagentes disfrazados de toletes, los agentes estatales llegaron no en actitud de cuerpo antimotines, sino como turba enardecida que sin decir agua va, arremetió contra lo primero que se le puso enfrente. Por más necesaria y obligada que haya sido la liberación de unas instalaciones estratégicas para el abasto de combustible, nada justifica el nivel de violencia gratuita mostrado por los agentes contra los quejosos y periodistas. Ojalá que haya una explicación de estos hechos y se deslinden responsabilidades y que no vaya a terminar todo como siempre, o sea, con don Víctor diciendo que se trata de un “compló” para desprestigiar a las blancas palomas que son sus muchachos.

***

Algunos optimistas quieren ver en la eliminación del cobro de las placas a las personas físicas en los primeros meses del año en Durango una medida que refleja que el gober Aispuro “se puso las pilas” y que reaccionó rápido en favor de la ciudadanía. Pero otros más quisquillosos dicen que ojalá con en ese mismo ánimo don José comience a hacer ya los ajustes que no sólo se necesitan, sino que urgen dentro de su gabinete aprovechando que ya se llegó a los primeros cien días de gobierno, un lapso que suele ser aprovechado para evaluar los primeros resultados y hacer los cambios en caso de que se hayan tenido tropiezos al momento de designar a los funcionarios de una administración pública. Y es que, dicen los agudos observadores de la cosa pública, este es el mejor momento para rectificar con quienes hasta ahora no han dado el ancho, que no son pocos, tengan mucha o poca experiencia en el servicio público, pues es una de las acciones que tanto espera la ciudadanía de un gobierno de alternancia que se dio después de 88 años en la entidad. Comentan que es aquí donde Aispuro debe ponerse a evaluar a quienes lejos de desempeñar el encargo que les otorgó, se han pasado la mayor parte del tiempo peleándose con otros funcionarios en las redes sociales (sí, como colegiales); quienes transcurren casi toda la semana en otras ciudades (como turistas) o bien, los que han optado por la ruta mediática y con poca acción ejecutiva (como estrellas de TV). Otra expectativa que los duranguenses tienen del gobierno estatal, es que aplique la ley en el caso de los exfuncionarios de la pasada administración que hayan incurrido en actos ilegales, lo que aunado a la eliminación del cobro de placas y los cambios necesarios en su gabinete, podrían dar como resultado una racha positiva en inicio de este año. El gober Aispuro aún está a tiempo de enderezar la nave.