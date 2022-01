Falta poco para que Rodolfo Pizarro sea presentado de vuelta con Rayados

Rodolfo Pizarro ya se realizó los exámenes médicos y si todo sale bien, en algunas horas más se podría dar como oficial su incorporación al Monterrey. Pizarro llega procedente del Inter Miami, donde jugó los últimos dos años.

La operación sería un préstamo, en el que mucho tuvo que ver el futbolista, pues se habría bajado parte de su sueldo para entrar en el presupuesto del equipo regio. Esta sería la segunda etapa del volante ofensivo con los regios, con los que jugó de 2018 a 2019, ganando un título de Liga y una Concacaf.

En Miami, a Pizarro no le fue muy bien, debido a lesiones y a que el nivel del equipo en lo general, no pudo levantar. La llegada del ofensivo se une a la de Luis Romo, quién desde el sábado anterior, se encuentra en la Sultana del Norte. El ex de Cruz Azul habría firmado un contrato por cuatro años con los Rayados.