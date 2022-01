Aficionados caen sobre el quarterback Jalen Hurts durante festejos

En el video que circula en redes sociales se observa al quarterback de los Eagles, Jalen Hurts, caminar rumbo al vestidor y un sector de los seguidores buscaban saludarlo, cuando la estructura se cayó.

Hurts alcanzó a esquivar a los aficionados que cayeron y ayudó a algunos a levantarse, de igual forma, parte del staff brindó el apoyo.

#Eagles QB Jalen Hurts was sacked only once during today’s game. Almost had a second on his way to the locker room. pic.twitter.com/WwBE5pXaxO