Ómicron no tiene la misma gravedad de la variante delta: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que por la nueva variante ómicron se incrementará el número de contagios por COVID-19, pero aseguró que no se registra un alza en la hospitalización y en el número de fallecimientos.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal afirmó que ómicron no tiene la misma gravedad de la variante delta. "Adelanto, porque tengo el informe diario de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización, y lo más importante: no hay fallecimientos. Pensamos que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante, que la otra que nos afectó mucho", dijo.

El mandatario federal indicó que en Estados Unidos se ha informado que solo bastan cinco días de reposo para una persona que se ha contagiado y los síntomas, señaló, no tienen las mismas características de la otra variante "que era más dañina. Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo", dijo.

TAMBIÉN LEE: Secretaría de Salud detecta 12 casos sospechosos de ómicron en Durango

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador detalló que el informe de salud de la pandemia del día de ayer domingo se reportó un 14% de ocupación de camas en general y un 12% de ocupación de camas con ventilador.

"Hoy tenemos reunión, como todos los lunes con todo el sector, se hace la revisión y ya mañana ya informamos", agregó.