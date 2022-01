Suben 10% los casos de diabetes en México

La diabetes es una enfermedad de alta incidencia en México pues es uno de los países con más personas en esta condición, suma más de 14 millones de afectados y las cifras pueden empeorar por el efecto de la pandemia , que ha afectado la movilidad de las personas y sus hábitos de vida.

Además, la mitad de quienes viven con la enfermedad no cuentan con el diagnóstico y cuando la diabetes no se detecta -o no se trata adecuadamente- puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales.

Entre estas complicaciones están el infarto de miocardio, ictus, insuficiencia renal, ceguera o amputación de miembros inferiores, que reducen la calidad de vida y aumentan los costos sanitarios.

El costo es muy alto

Se estima que esta enfermedad costó en 2021 a los sistemas de salud mundiales 996.000 millones de dólares, y se prevé que en pocos años esto ascienda a 1.100 millones de dólares.

De acuerdo con la décima edición del Atlas de la Diabetes, elaborado por la Federación Internacional de la enfermedad y publicado el pasado 6 de diciembre, al menos 630 millones de personas padecerán diabetes para 2030.

En los últimos dos años el número de adultos con diabetes en el mundo se ha incrementado 16 %.

No hay un único culpable de haber llegado a este punto, sino que se debe a la suma de diversos factores, sobre todo la urbanización, el envejecimiento de la población, la disminución de los niveles de actividad física y el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad.

Y entre estos sobresalen "el incremento del sobrepeso y la obesidad desde edades cada vez más precoces y el envejecimiento".