El rapero Kanye West estaría iniciando un romance con la actriz Julia Fox

Kim Kardashian y Kanye West vivieron un matrimonio que parecía ir viento en popa, sin embargo, en febrero del 2021 anunciaron sorpresivamente su separación. Nadie pensó que esta pareja tan aparentemente unida pensaba divorciarse; se sabía que había problemas como en cualquier pareja, pero nada que no se pudiera olvidar.Ya pasaron varios meses desde que la pareja decidió tomar caminos diferentes, y ahora Kanye fue captado el pasado sábado en un restaurante en Miami con la actriz Julia Fox teniendo una romántica cena.

Fuentes cercanas a la familia han mencionado que no es nada serio, pero que él está listo para disfrutar su vida de soltero, después de que Kim Kardashian anunciara y dejara en claro que ella no pensaba dar un paso atrás en el divorcio. Kanye ha estado lejos de su familia y disfrutando su vida en diferentes partes del mundo desde Belice hasta Miami, todo para reconstruirse como un hombre soltero. TMZ informó que también ha estado recientemente acompañado de la modelo de Instagram Yasmine López aunque se ha dicho que no estaban en una cita. Amigos cercanos también han mencionado que él se mira más que feliz que nunca.

West y Kardashian se conocieron en 2003 y fueron amigos hasta 2012, que anunciaron oficialmente su noviazgo mientras ella estaba en pleno divorcio de Kris Humphries, un matrimonio que sólo duró dos meses y medio. Ese mismo año Kim anunció que estaba embarazada de la primera hija en común entre ella y el rapero. North nació en 2013. Vendrían después sus hijos: Chicago, Psalm y Saint West; para consolidar la nueva familia.

Se ha mencionado que cualquier declaración que haga esta pareja sobre su separación podría dañar el proceso de divorcio y de custodia de los niños. Ahora sigue una batalla para repartir los bienes ya que los dos tienen una gran fortuna. La socialité tiene una fortuna que asciende a los mil millones de dólares y un salario de 80 millones por año. Por ahora sólo Kanye ha pedido la casa familiar aunque parece haber cedido; hace muy poco compró abruptamente una casa cercana a ésta para poder estar más en contacto de sus hijos.

Los dos están dispuestos a abrir su corazón einiciar con vida romántica. Se presume que Kim tiene una relación con el comediante Pete Davidson y ya pidió una solicitud para ser declarada oficial y legalmente como soltera. Así que West no es el único en disfrutar su soltería, si bien aún no lo ha hecho tan oficial como su ex esposa. Ya veremos si este 2022 sienta cabeza otra vez.