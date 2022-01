Durango, en top 3 de ciberbullying

Durango es uno de los tres estados del país que no cuentan con un protocolo para prevenir el reclutamiento forzado de menores ni para el tema de feminicidio, además de que está en primer lugar nacional de ciberbullying contra niñas y adolescentes. Así lo revelaron los resultados del Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Diagnóstico y propuestas para su protección y garantía 2021".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Durango se menciona en varios apartados del informe, siendo el primero el de "Feminicidios de niñas y adolescentes", donde se hace referencia a datos de la ONU, Amnistía Internacional y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dio a conocer que los feminicidios de niñas, adolescentes y mujeres se han ido incrementando de 2015 a la fecha, pasando de 412 en ese año a 672 en agosto de 2021, en el país. El pico más alto de incidencia de ese delito se presentó en el mes de agosto de 2021 cuando se reportaron 104 feminicidios en 31 días. Las entidades de mayor incidencia son el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León.

Asimismo, se menciona que Amnistía internacional identificó que actualmente las autoridades tienen activos 21 protocolos conocidos como Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, las cuales han servido para visibilizar violencias sistemáticas contra las mujeres y vacíos legales y en política pública, no obstante, no se observan cambios sustanciales en la disminución de la violencia feminicida.

"Un análisis realizado por el INMUJERES para identificar los avances en materia de protocolos evidenció que Baja California Sur, Durango y Tamaulipas aún no cuentan con un protocolo, y algunas de las 29 entidades restantes los publicaron antes de la última reforma a su tipo penal de feminicidio, lo que generó que no estén actualizados", agrega el documento.

Sobre este tema, la totalidad de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) participantes en la encuesta realizada por la CNDH, señalaron que el feminicidio se encuentra tipificado en su entidad, pero solo ocho señalaron que las autoridades estatales cuentan con protocolos homologados de investigación de acuerdo a estándares internacionales; cuatro indicaron que no se cuenta con ellos, seis manifestaron que aunque cuentan con protocolos no todas las autoridades los aplican, tres indicaron que los protocolos no están homologados y cuatro señalaron desconocer el tema. Durango, como se mencionó, no tiene protocolo.

BULLYING

En el apartado relativo a la violencia en la escuela (bulliying), se especificó que en materia de educación, se tiene registro de que los casos de acoso escolar y violencia en las escuelas se han incrementado en los últimos años. "De acuerdo con la organización Internacional Bullying Sin Fronteras, en México siete de cada 10 niños sufren algún tipo de acoso a diario; es decir, de los más de 40 millones de alumnos de primaria y secundaria en el país, alrededor de 28 millones padece esa forma de violencia. De igual forma, se estima que 80 % de los actos de bullying no son reportados al personal docente, que el 60 por ciento de las y los acosadores tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta, y tres millones de estudiantes se ausentan de la escuela cada mes a causa del bullying".

Además, se especifica que "los actos de bullying trascienden el entorno físico escolar y se presentan también en medios digitales en forma de ciberbullying. El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que 29.2 % de las mujeres de 12 a 19 años de edad que utilizaron internet en 2020 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, mientras que sus pares de sexo masculino lo sufrieron en 23.3 por ciento. Las entidades con mayor porcentaje de casos de ciberacoso a niños y adolescentes fueron Zacatecas (36 %), Yucatán (35.5 %) y Guerrero (33.6 %), mientras que para las niñas y adolescentes las entidades con mayor índice de casos fueron Durango (46.7 %), Sonora (43.7 %) y Querétaro (43.4 %)".

El informe agrega que en el ámbito escolar, las niñas, niños y adolescentes no solo se encuentran expuestos al bullying, sino a esas formas de violencia que lesionan su integridad e interfieren con su derecho a la educación. Las agresiones físicas y psicológicas y las omisiones del personal docente han sido recurrentes en muchas regiones del país.

Asimismo, se hace referencia a que las violencias contra la niñez y adolescencia no son solo físicas; "la pandemia detonó un incremento en los delitos cibernéticos, específicamente, pornografía infantil y estafa. De diciembre del 2018 a julio 2020, la Guardia Nacional ha recibido mil 648 reportes de pornografía infantil, acoso sexual, pedofilia, amenazas, difamación y robo de contraseñas; sin embargo, durante la cuarentena la pornografía infantil se disparó en más de 150 %, al pasar de 121 a 312 reportes, mientras que la pedofilia tuvo un incremento mil 600 por ciento, pasando de 15 reportes en el primer trimestre de 2019 a 262 en lo que va de 2020".

RECLUTAMIENTO FORZADO

En el apartado de Reclutamiento forzado se especificó que aunque no existen datos precisos del número de personas menores de 18 años reclutadas por el crimen organizado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que la cifra ascendía a por lo menos 30 mil en 2015. Asimismo, de acuerdo con REDIM, las entidades federativas con mayor riesgo de reclutamiento de personas menores de edad son: Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz de Ignacio de la Llave y Michoacán de Ocampo.

"El Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado mexicano en 2015, tipificar como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes grupos armados o del crimen organizado. Al respecto, 23 OPDH informaron que en sus entidades federativas no se ha cumplido esta recomendación, y solo tres respondieron afirmativamente (Chihuahua, Durango y Nuevo León). Al acudir a los Códigos Penales de esas entidades, se advirtió que solo la normatividad de Nuevo León es la única que menciona expresamente el reclutamiento y entrenamiento para uso y manejo de armas de fuego, mientras que las otras entidades se refieren a utilización de personas menores de edad para cometer actos delictivos".

Asimismo, 14 OPDH señalaron que en su entidad federativa no existen programas para la atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado, 10 indicaron que sí, y los cuatro restantes manifestaron no contar con esa información.

HUÉRFANOS

En el apartado sobre orfandad por homicidio/feminicidio de padres/madres y familiares, se especifica que en el país, aún son escasas las investigaciones que identifican de manera amplia el impacto del crimen organizado en la pérdida de cuidados parentales de niñas, niños y adolescentes, debido al homicidio o feminicidio de sus padres/madres o cuidadores principales. Los registros administrativos y censos no permiten identificar cuántas de las personas menores de edad que perdieron a sus cuidadores quedaron en orfandad a causa de la actuación de grupos de delincuencia organizada. "La organización Data Cívica ha realizado diversas estimaciones a partir de distintos cálculos del posible número de hijos/as de hombres y mujeres mayores de 12 años que han sido asesinados y que están registrados en el Censo Nacional de Población del Inegi 2020, llegando a la conclusión que la cifra podría oscilar entre los 78 mil hasta 315 mil. La condición de orfandad implica la desprotección de las niñas, niños y adolescentes quienes pueden verse obligados a incorporarse al mercado laboral para sobrevivir o contribuir a la manutención familiar, lo cual, a su vez, genera efectos adversos como la deserción escolar, el deterioro de su salud y la exposición a riesgos para su integridad por explotación laboral, sexual, maltrato y otras formas de violencia".