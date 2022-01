Santos se prepara con partido interescuadras

sagitario44

Hoy, 8:49 am

publicado por: jaime hernandez escobedo

Por lo que se ve, Santos no tuvo la inteligencia en la contratación de Alesio Da Cruz, de acuerdo a los informes que se tiene, no es un jugador destacado, fue muy irregular en los equipos que jugó. Creo que sería mejor promocionarlo a otro club y traer un verdadero refuerzo y no compren espejitos

