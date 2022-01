Tigre 'ataca' a un auto lleno de turistas y le arranca el parachoques trasero

El suceso ocurrió en el Parque nacional de Bannerghatta, ubicado en Bengalore, India, cuando un tigre se acercó a dos autos estacionados sobre el camino y el felino comenzó a morder la defensa de uno de los autos, mientras que los turistas abordo, los cuales estaban protegidos por rejillas en las ventanas, observaban asustados.

Luego de unos segundos, el tigre logró arrancar la defensa del auto, lo que provocó que éste no arrancara una vez que el guía intentó alejarse, informó un turista que presenció el incidente.

El video fue compartido en redes sociales por el empresario multimillonario Anand Mahindra, quien erróneamente declaró que el incidente ocurrió en Ooty, una ciudad ubicada en un estado vecino de donde en realidad ocurrió, informó el portal The Indian Express.

Going around #Signal like wildfire. Apparently on the Ooty to Mysore Road near Theppakadu. Well, that car is a Xylo, so I guess I’m not surprised he’s chewing on it. He probably shares my view that Mahindra cars are Deeeliciousss. pic.twitter.com/A2w7162oVU