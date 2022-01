Indigente de 75 años de edad es atacado sin provocación en el vestíbulo de un banco

El suceso ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre en situación de calle de 75 años de edad ingresó al vestíbulo de un banco y fue golpeado en la cabeza por otro hombre que ingresó detrás de él, provocando que cayera al piso debido al impacto.

A pesar de que la víctima no opuso resistencia, el agresor procedió a patearlo y aplastarle la cabeza y pareció haberle gritado algo antes de abandonar el banco.

Las autoridades locales reportaron que el sintecho sufrió una laceración cerca de su ojo debido al ataque, mientras que su agresor, identificado como Shane Long, de 46 años, quien es un agresor sexual registrado, fue detenido 10 días después del ataque pero fue puesto en libertad debido a que los cargos que enfrenta no ameritan prisión preventiva o fianza, informó el portal New York Post.

WANTED for AN ASSAULT: On 12/20/2021 @ 2:50 AM, inside 175 W 72 St @NYPD20Pct the unknown individual assaulted a 75-year-old male. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500. pic.twitter.com/zBrCIw8RDH