Hombre se prende fuego a sí mismo como 'protesta' ante los mandatos de vacunas en Australia

El suceso ocurrió en Melbourne, Australia, cuando un hombre cuya identidad aún se desconoce manejó su camioneta hacia un punto céntrico del vecindario Richmond y se roció a sí mismo con gasolina, se prendió fuego y emergió de su auto mientras gritaba su oposición hacia los mandatos de vacunas del COVID-19.

Varios testigos se acercaron al hombre y lograron someterlo hasta que arribaron los bomberos y la policía, quienes lograron apagar las llamas y trasladaron al hombre a un hospital.

Medios locales reportaron que el hombre sobrevivió pero sufrió quemaduras de extrema gravedad y hasta el momento se desconoce su estado de salud, informó el portal Daily Mail.

Disturbing ..The moment a man sets himself and his car on fire on a Richmond Street over vaccine mandate ...

People are being pushed to breaking point of total hopelessness ..My thoughts and prayers are for this man and his family pic.twitter.com/3f9eicFfMr