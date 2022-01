'No subirá nómina pese a regreso de Marea Roja', asevera alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, negó ayer sábado que con el regreso de la llamada "Marea Roja" de limpieza urbana, se vaya a disparar el gasto municipal y se vean comprometidas en consecuencia las finanzas municipales.

Fue al finalizar la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, realizada ayer sábado en punto de las 18:00 horas, que el mandatario fue cuestionado por El Siglo de Torreón respecto de su promesa de campaña de regresar la llamada "Marea Roja", grupo operativo de barrido manual que trabajó por primera vez en la administración de Eduardo Olmos y que generó polémicas diversas debido a los altos costos que suponía, además de otros temas relacionados a la transparencia respecto a su manejo.

Cepeda dijo al respecto que aunque aún se siguen evaluando los aspectos sobre la nómina y el gasto corriente, la "Marea Roja" no supondrá de entrada ningún gasto especial, toda vez que "eso no nos va a reflejar, lo vamos a ratificar, habremos de dar a conocer el programa pronto, no va a ser la marea, va a ser un nuevo concepto de la marea, pero no va a implicar ningún gasto adicional… Lo estamos haciendo de manera paulatina, aún en su punto al que queremos llegar con la 'marea' no haremos un gasto adicional al que ya se estaba haciendo en materia de limpieza".

De la misma forma, negó que se estén anticipando otros aumentos en la nómina por arranque de su administración, incluso adelantó que en los próximos 30 días habrán de revisar "a fondo" los tabuladores de sueldos, esto a fin de detectar si existen mayores irregularidades al respecto, especialmente de los llamados "aviadores" en alguna área.

"Tendremos que revisar, hay más de 400 tabuladores de sueldo y que tendremos que revisar, justamente por eso no determinamos todavía algunas posiciones, es importante saber dónde está parado el municipio, no solo en términos de recursos humanos, sino en todo, para ver hacia dónde queremos llegar y la ruta que tenemos que trazar, cómo tenemos que mejorar, no hay tiempo que perder, creo que es importante que en términos administrativos, en términos de acciones de obra pública y todo lo que hicimos de compromiso, lo empecemos ya y lo empecemos bien".

AUTORIZAN NOMBRAMIENTOS

En la misma Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, se tomó protesta a los nuevos titulares de diversas direcciones en su gabinete, además se ratificaron las conformaciones de las comisiones en el Cabildo.

Los ediles aprobaron por unanimidad todas las propuestas realizadas por Cepeda González, iniciando en primer término por Natalia Fernández como secretaria del Ayuntamiento de Torreón; Gustavo Muñoz como director de Desarrollo Institucional; Susana Estens De la Garza como titular de Medio Ambiente; Luis Morales Cortés como jefe de Vialidad y Movilidad de Torreón; Héctor Iván Estrada como titular de Desarrollo Social; Juan Adolfo Von Bertrab como titular de Obras Públicas; Kena Yañez Martínez como directora de Desarrollo Económico; Francisco José Torres como titular de Ordenamiento Territorial y Urbanismo; Jorge Mario Galván como titular de Salud Pública Municipal; Fernando Ariel Martínez a cargo de la secretaría particular del alcalde; Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales; Eder Farías Cedillo, titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos; Sigfrido Macías en Pensiones; Antonio Edmundo Méndez Vigatá como jefe del Instituto Municipal de Cultura y Educación; Héctor Gaytán McGregor, titular de Deporte; Isis Cepeda Villarreal, en el Instituto Municipal de la Mujer; Carlos Alberto Bustos en DIF; Roberto Escalante como jefe del sistema Integral del Mantenimiento Vial (SIMV); Martha Rodríguez en el Tribunal de Justicia Municipal; Óscar Gerardo Luján como tesorero municipal y César Antonio Perales, jefe de la Policía Municipal.

COMISIONES EN CABILDO DE TORREÓN

De la misma forma se aprobaron las configuraciones de comisiones en Cabildo de Torreón, las cuales quedaron con sus presidencias de la siguiente manera: Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Luis Jorge Cuerda; Gobernación y Reglamentación, Christian González Zambrano; Agua, Luis Jorge Cuerda; Contraloría, Ana Luis Cepeda; Desarrollo Económico, Blanca Álvarez; Salud, José Manuel Riveroll Duarte; Seguridad Pública, Felipe Eduardo González; Patrimonio Inmobiliario, Olga Xóchitl Cepeda; Derechos Humanos e Igualdad de Género, Blanca Álvarez; Educación, Arte y Cultura, Elba Leticia De Alba; Justicia Municipal, Javier Gómez; Inspección. Verificación y Protección Civil, Ana Luisa Cepeda; Servicios Públicos Omar Morales; DIF, Elba Leticia De Alba; Desarrollo Social, Laura Reyes Retana; Movilidad y Seguridad Vial, Enrique Sarmiento; Obras Públicas, Christian González; Planeación y Urbanismo, Felipe Eduardo González; Desarrollo Institucional, Mónica Segura; Atención a la Juventud; Cristian López y Medio Ambiente, Alma Lucina Fong.

Sigue la lista con la comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo de Mónica Montero; SIMV, Omar Morales; Comisión Metropolitana, José Armando González; Ciencia y Tecnología, Cristian López; Deporte, Zazil Pacheco; Servicios Administrativos, Laura Reyes Retana; Comunicación, Karla Liliana Centeno y por último, Emprendimiento a cargo de Zazil Pacheco.

El propio alcalde Román Cepeda, adelantó este fin de semana que los puestos de su gabinete que faltan por nombrar serán resueltos en los próximos días, a partir de mañana lunes se podría avanzar en ese sentido y al mismo tiempo que se inician las gestiones prioritarias de la administración municipal.

Se tiene prevista además la participación del propio alcalde Cepeda en el arranque de la tradicional campaña de pago del predial en esta semana, toda vez que por Ley de Ingresos se otorgan descuentos en los tres primeros meses del año a los contribuyentes que realicen su pago mediante plataforma digital, en centros autorizados o bien, en las propias cajas de la Presidencia Municipal.

Anuncios de gobierno

