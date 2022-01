Sube depresión en empleados por falta de plan de carrera: Inegi

El 81% de los trabajadores que cuenta con una visión personalizada por parte de su empresa, en torno a sus metas, gestión de carrera, entrenamiento, autoconocimiento y evaluación frecuente, reporta una mayor satisfacción laboral, señala la Encuesta de Escasez de Talento de Manpower.

No obstante, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Inegi advirtió que, en México, los puntos de vista del 13.3% de la población con empleo subordinado, no son tomados en cuenta por su empresa.

La sensación de no ser considerados cambia por género, pues 14.4% de las mujeres no son escuchadas y 10.4% lo es a veces; frente a 12.5% de los hombres a los que no se les considera y 11.2% a quienes en ocasiones son tomados en cuenta.

Otros datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que, en caso de presentarse una urgencia o necesidad, el 30.8% de la población no tiene una red de apoyo. Situación que ha desencadenado síntomas de depresión en el 15.4% y ansiedad severa en el 19.3 por ciento de los empleados.

Dentro de este contexto, el 93% de las personas han visto cómo su vida laboral ha experimentado múltiples transformaciones. Entre las más significativas se encuentran: el traslado al trabajo a distancia, la sustitución de personal y la falta de oportunidades de aprendizaje, agrega el reporte de Manpower.

Mientras tanto, 8 de cada 10 trabajadores necesitan que su empresa cumpla con el requisito básico de mejorar el balance entre su vida personal y profesional para el futuro.

Por esta razón, los trabajadores coinciden en que su mayor prioridad para el siguiente año es conservar su fuente de ingreso, mantenerse saludables, aprender y seguir desarrollando habilidades.

Además, concuerdan con no querer volver a la "antigua forma de trabajar", donde no existe la flexibilidad laboral, como son horarios de entrada y salida flexibles, combinación de trabajo a distancia y presencial; horario condensado, planes de trabajo compartido y elección de los centros de trabajo.