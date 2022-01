Venta de vivienda nueva no se ha recuperado: Canadevi

jaimeee

Hoy, 12:24 pm

publicado por: JAIME JAIME

correccion en los casos del infonavit: VENTA DE RATONERAS NUEVAS, no se ha recuperado. ---Se ha descubierto que no las compran porque los usuarios no caben en ellas. El infonavit se ha aliado con el IMSS para que los pongan a dieta, ya que esto se ha recrudecido por la ingesta de comida chatarra en las fiestas decembrinas. También se ha descubierto que van a subir los impuestos a los refrescos, las papitas fritas y las maruchan para disminuir la compra de estos productos. Pero se habre una gran incognita, pues los mexicanos std ya solo pueden comprar refresco, frituras y maruchan con el salario actual. entonces, ..... que van a comer para no morir de hambre ????

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0