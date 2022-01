Inflación impacta operatividad de industrias

La inflación ha impactado de distinta forma a cada una de las empresas, por lo que en la Ciudad Industrial de Torreón algunas tienen operaciones hasta 60 o 70 por ciento abajo de su modo ordinario.

Luis Alberto Garnier Flores, presidente de la Ciudad Industrial de Torreón, explicó que, en el caso de quienes fabrican muebles, ha aumentado el costo de la madera y la espuma, en otras se ha incrementado mucho el acero, lo que afecta las ventas y las proyecciones de comercialización que puedan tener.

Otro factor es la disponibilidad y tiempos de las mercancías, que se suma a la inflación, se tarda mucho en llegar la materia prima y se perjudica así la productividad de las empresas.

"Hay empresas que tienen operaciones al 30 o 40 por ciento de lo que tendrían normalmente", comentó.

Consideró que hay temas que podrían derivarse de esta situación, que repercutiría en las utilidades, así como en falta de ventas, falta de producto, paros técnicos por no contar con la mercancía.

"Va a ser un año complicado y, sobre todo, se va a afectar a las empresas más pequeñas y medianas, que no tienen programas de compras, y asegurado el suministro de mercancías, además de que no pueden proyectar sus costos porque no saben a qué precios exactamente van a comprar", expuso.