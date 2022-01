Basquetbolista Sam Jones, ganador de 10 títulos con Celtics, fallece a los 88 años

Jones, cuyos acertados tiros impulsaron una de las dinastías más largas de la liga, murió el jueves por la noche en la Florida, donde se encontraba hospitalizado, dijo el portavoz de los Celtics, Jeff Twiss.

Los 10 títulos logrados por Jones con Boston son superados sólo por los 11 que consiguió Bill Russell.

“Su habilidad para encestar fue tan prolífica, y su forma tan pura, que se ganó el sobrenombre de ‘The Shooter’", indicaron los Celtics. “Tenemos a la familia Jones en nuestros pensamientos, lamentamos su partida y recordamos con cariño su vida y carrera”.

Los Celtics realizaron una pausa antes del partido ante los Suns y mostraron un homenaje en video mediante las pantallas que se encuentran entre los estandartes de campeón en el TD Garden.

Usualmente encargado de la ofensiva, mientras que Russell aseguraba la situación del otro lado, Jones prometió 17,7 puntos en 12 temporadas.

“Nunca viajamos en primera clase en 12 años jugando baloncesto”, aseguró Jones a The Associated Press en una entrevista realizada este otoño con motivo del 75 aniversario de la liga. “Pero siempre ganamos títulos de NBA”.

En 1964, Jones fue parte de la primera alineación titular con cinco jugadores de raza negra junto a Russell, Tom “Satch” Sanders, K.C. Jones y Willie Naulls. Aunque el entrenador Red Auerbach aseguró que sólo estaba pensando en sus mejores opciones para ganar, la alineación rompió con una regla no escrita que presionaba a los equipos a siempre tener a un jugador de raza blanca en la cancha.

Nacido en Wilmington, Jones jugó para North Carolina Central en la División II, una universidad históricamente afroestadounidense en Durham. Auerhach supo de Jones cuando visitó Carolina del Norte para observar a los campeones nacionales Tar Heels y le comentaron que el mejor jugador del estado jugaba para John McLendon.

Auebach eligió a Jones en el octavo puesto de la primera ronda en el draft de 1957, a pesar de que nunca lo vio jugar.

Jones lideró a los Celtics cinco años en puntos —incluyendo el equipo campeón de 1963 y que contó con ocho jugadores que fueron elegidos al Salón de la Fama. En 1969, cuando se retiró a sus 36 años, Jones tenía 11 récords de los Celtics y era el único jugador en la historia con un partido de más de 50 puntos.

