Consulta sobre revocación, sin apoyo suficiente en Coahuila y Durango

Coahuila y Durango no alcanzaron los apoyos ciudadanos requeridos para realizar la Consulta sobre la Revocación de Mandato, de acuerdo a la información preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE), al 29 de diciembre.

El estado de Coahuila cuenta con una lista nominal de 2 millones 218 mil 99 ciudadanos, al corte del 15 de octubre de 2021, por lo que el apoyo requerido en la entidad era de 66 mil 543, el equivalente al 3 por ciento. No obstante, el resultado preliminar arroja solamente 6 mil 908 firmas, es decir, apenas un 10.38 por ciento.

En el caso de Durango, se requerían 39 mil 633 firmas, pues la lista nominal es de un millón 321 mil 88 ciudadanos, pero se obtuvieron 3 mil 442, el equivalente al 8.68 por ciento. Cabe señalar que estos resultados están en proceso de actualización, por lo que podrían presentar algunas variaciones en los próximos días.

Ciudad de México y Tabasco fueron las más altas en obtención de apoyos, con un 224.05 % y 247.73 % respectivamente. Otras que han cubierto la totalidad son Aguascalientes, con 110.88 %; Campeche, con 160.93 %; Tlaxcala, con 129.79 %; Zacatecas, con 125.08 %. Las entidades más bajas son Sonora, con 2.65 %, y Nayarit, con 3.96 %.

A nivel nacional, el promedio fue de 49.22 %, pues se obtuvieron un millón 357 mil 584 firmas y se requerían 2 millones 758 mil 227, según el reporte del INE, denominado Estadístico General de Dispersión para la Revocación de Mandato 2021-2022, que indica que la información puede cambiar en función de los procesos de verificación de los apoyos recibidos, en términos de la verificación de situación registral y en Mesa de Control, así como posterior al desahogo de los ejercicios de garantía de audiencia en caso de que los promoventes lo soliciten.

En la captación de firmas con la aplicación móvil se han detectado 261 mil 522 registros con inconsistencias, 57 mil 554 de los cuales son duplicados del mismo ciudadano (mismo promovente); también hay otros con credencial no válida, firma o foto no válida, etc. En cuanto a la captación de firmas mediante formatos en papel, se han encontrado 59 mil 225 inconsistencias, de las cuales 13 mil 831 fueron duplicados de la misma persona.

Con base en lo establecido en la Ley General de Revocación de Mandato, para que el ejercicio de democracia directa se realice se requiere del respaldo del 3 % de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal en al menos 17 de entidades.

El Consejo General del INE aprobó un acuerdo con el que se acatarán las medidas precautorias de la SCJN y el TEPJF que ordenó al instituto continuar con la revocación de mandato, realizar adecuaciones presupuestales y, en su caso, solicitar a la SHCP los recursos para este ejercicio democrático.

Al iniciar la sesión extraordinaria de este jueves, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expuso que el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "abrió una nueva expectativa, si así lo decidimos, para que el INE haga una petición de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda".