Carlos Muñoz le dice adiós a sus redes sociales

El creador de contenido Carlos Muñoz anunció su retiro de las redes sociales con un video en su cuenta de Instagram.

En la publicación y el video que compartió afirma que: "No estamos obteniendo la respuesta que ustedes y yo necesitamos para seguir adelante. Por lo mismo decidí separarme un tiempo de las redes, tiempo de introspección que usaré para rodearme de mi familia y las personas que siempre me han inspirado a crecer y reinventarme una vez más".

El "Master Muñoz" admite que su personaje fue disruptivo, pero llegó a ser "ofensivo, frívolo y superficial" y él no se identifica con eso; por esa razón dejará las redes para hacer un trabajo de introspección.

Muñoz afirma no saber cuándo regresará a las redes sociales, pero que cuando lo haga será para mantenerse al servicio de sus seguidores. Carlos Muñoz ha estado envuelto en varias ocasiones en la polémica debido a su visión del emprendimiento, uno de esos episodios que generó controversia fue cuando en una de sus conferencias se refirió a uno de los meseros que atendían el lugar al decir que él "no tenía hambre" al considerar que no tenía deseos de salir adelante por no tomar su conferencia.

Esto generó descontento en las redes sociales, ya que los usuarios calificaron sus comentarios de humillantes y clasistas.

Es un empresario del sector inmobiliario que ha brindado conferencias y talleres sobre herramientas y métodos para emprender, también es impulsor de las empresas 4S Real State e influencer de las redes.