Mago Leos pide salud y bienestar para todos

Roberto León Vera mejor conocido como El Mago Leos agradece al año que termina, pese a que fue complicado por la crisis sanitaria, las bendiciones que le otorgó.

"2021 fue muy difícil por la pandemia, pero le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de conocer amigos del gremio de la magia a nivel internacional".

"Tuvimos una retroalimentación de nuestro trabajo y eso me permitió crecer en mi profesión y mi persona , y a pesar que tuvimos cero trabajo Dios nos dio lo necesario para subsistir y sobre todo nos dio salud", comentó.

En entrevista con El Siglo de Torreón, León externó que espera que 2022 sea un mejor año para la humanidad entera.

"Las cosas van mejorando gracias a Dios, pero no debemos bajar la guardia y seguirnos cuidando porque esto aún no termina", expresó.

El artista comentó que empezó su carrera en el desparecido bar La herradura, en donde llegaron a presentarse artistas como Raphael y Yuri.

"La magia me gustaba, pero como hobbie. Yo nunca me imaginé que iba a vivir de la magia. Cuando vi trabajar al mago Norm Nielsen de Estados Unidos en una película, yo me dije, 'quiero hacer lo que él', y fue entonces que me convencí que la magia era lo mío", dijo emocionado.

Durante su andar profesional, Roberto comentó que tuvo la oportunidad de codearse con varias celebridades, entre ellas Verónica Castro y Yolanda Montes "Tongolele".

"He compartido escenario con personalidades como Verónica Castro, José Luis Rodríguez 'El Puma' y hasta 'Los Polivoces' cuando venían a presentarse a la Comarca Lagunera tiempo atrás".

El Mago Leos aprovechó la charla para desearles a sus paisanos lo mejor de lo mejor en este año nuevo que comenzará mañana.

"Salud y bienestar para todos. Que Dios bendiga a toda la hermosa familia lagunera".

"Que la presencia de Dios permita ver lo que a preparado para nosotros, que vean cumplidos cada uno de sus deseos y les deseo mucha prosperidad y salud", puntualizó.