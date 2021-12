Suben 30 % reportes de incidentes por pirotecnia en Torreón

La Dirección de Protección Civil de Torreón informó que hasta 30 por ciento han subido en las últimas semanas los reportes de incidentes por uso de la pirotecnia en la ciudad, por lo que se pide a la población que para este fin de año se tenga una actitud "sensata y responsable" para evitar alguna tragedia.

Fue el jefe saliente de la corporación, Alfonso Mijares, quien pidió a la población que se evite usar cualquier artefacto explosivo o incendiario, especialmente entre los menores de edad, que son quienes han sufrido la mayor parte de las lesiones en el municipio desde el mes de noviembre.

"El llamado es a no adquirir y no tronar, ahorita por cuestiones de que hay que acordarnos de los animalitos o las personas con autismo, independientemente de que puedan suceder otras situaciones, pero desafortunadamente hay gente que aún hace uso de ese tipo de artículos, hacen caso omiso y pues son elementos en los que se debe de tener un manejo de parte de especialistas… No podemos estar tomando a la ligera esto, precisamente porque no solamente ocurren incidentes relacionados a quemaduras o amputaciones, sino incendios, daños en propiedades y demás".

Señaló que el aumento del 30 por ciento en incidentes por uso de pirotecnia están relacionados a incendios en terrenos, árboles y palmas, además de cristales dañados en viviendas, mascotas con crisis nerviosas o atenciones por quemaduras entre quienes manipulan esos elementos.

"Desgraciadamente hasta que no pasan las cosas aprendemos, también los globos de Cantoya son muy peligrosos porque la gente los lanza muy inocentemente y pues caen en zonas con maleza, se nos desatan incendios que pueden derivar en tragedias; de verdad apelamos a la actitud sensata y responsable de la población, de los padres de familia, puede tenerse diversión sin necesidad de alterar el orden", dijo Mijares.