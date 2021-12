Así fue el espectacular debut de Katy Perry en su residencia en Las Vegas

La estrella del pop Katy Perry está de regreso a los escenarios y es que la interprete de "Teenage Dream" realizó el primer concierto de su residencia en Las Vegas, la cual lleva por nombre "Play", así es como Perry se suma a sus contemporáneas Lady Gaga, Jennifer Lopez y Christina Aguilera con su propio espectáculo en esta ciudad.

El estancia de conciertos de Katy en Las Vegas en el Resorts World estará abierto al público hasta el 19 de marzo de 2022. Esto marca el regreso de Kary Perry a los escenarios, luego de que su última gira fue en el año 2017 con Witness: The Tour la cual concluyó en 2018 con 116 presentaciones alrededor del mundo. De acuerdo a Daily Mail, Perry tiene un contrato por 168 millones de dólares.

A través de redes sociales los KatyCats, como se les conoce a los fans de la cantante estadounidense, han compartido videos de su experiencia en el show, el cual tiene el sello divertido de Perry con 8 vestuarios diferentes, bailarines y todos sus grandes éxitos, así como temas de su último álbum de estudio "Smile" (2020).

por qué Katy Perry es superior? bueno... pic.twitter.com/MWdUgr6Kxt — meri•WIG (@feveroar) December 30, 2021

Haters: "Ya nadie paga por ver a Katy Perry, su carrera terminó en 2014" *Katy Perry cerrando el 2021:* #PLAY #KATYPERRYPLAY pic.twitter.com/gXfYQSpXNl — Omar De la Cruz (@Puffle_Omi) December 30, 2021

que bonito te plancharon el cabello katy, pasa el tip KATY PERRY PLAY pic.twitter.com/OVR1026eBn — eli (PLAY) (@thereitiseli) December 30, 2021

sos icónica katy perry pic.twitter.com/KrIaqARZIN — lulu (@luluisrare) December 30, 2021

katy perry cantando lost es mi lugar seguro pic.twitter.com/21BDUpQNJO — dani (@katyignoredme) December 30, 2021

Katy Perry nos dio la mejor residencia en la historia de Las Vegas, amén. pic.twitter.com/4C2jSxNHL7 — Cʜʀɪsᴱˑᵀ (@ChrisEtriana) December 30, 2021

Katy Perry regresa a lo grande a dar conciertos, luego de que estuvo concentrada en otros proyectos como ser jueza en American Idol, además de que estuvo embarazada a lo largo del 2020 de su primera hija con Orlando Bloom, Daisy.

A lo largo de su carrera Katy Perry ha cosechado grandes éxitos como "Dark Horse", "California Gurls" y "Swish Swish", entre otros. Ha publicado cinco álbumes de estudio: "One of the boys" (2008), "Teenage dream" (2010), "Prism" (2013), "Witness" (2017) y "Smile" (2020).