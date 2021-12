Fallece padre del actor Arath de la Torre

El actor Arath de la Torre anunció en su cuenta de Instagram la muerte de su padre, a quien dedicó un mensaje de despedida acompañado con un par de fotografías.

"Te fuiste en paz papi, me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada, me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia !!! Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho", se lee en el mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⒶⓇⒶⓉⒽ ♔ (@arathdelatorre)

Sin dar detalles de las causas del fallecimiento, el actor posteó un par de instantáneas de su padre que también se llamaba Arath, con quien, de acuerdo a sus propias palabras, tuvo una relación complicada, pues estuvieron alejados por algún tiempo.

En entrevista con Yordi Rosado, en 2020, Arath recordó que cuando él y su padre se reencontraron, los recuerdos de los buenos momentos que pasaron se hicieron presentes y se dieron cuenta que los lazos de amor que los unía nunca se habían roto.

El comediante dijo entonces sentirse agradecido con la vida por disfrutar el amor que su padre, ahora como abuelo, le daba a sus hijos; reconoció la importancia de ser un papá presente y no olvidar decirle a los hijos un "te amo" a cada instante.