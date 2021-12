Misa de Fin de Año en Gómez Palacio será tanto presencial como virtual

Al igual que en la celebración de Navidad, la Diócesis de Gómez Palacio prepara las eucaristías de forma presencial y a distancia para que ninguna familia se quede sin la oportunidad de dar gracias a Dios por este año que está por terminar. Y se iniciará el año con la celebración mariana llamada Theotokos (Madre de Dios).

Julio Carrillo Gaucín, Vicario General de la Diócesis, informó que para este 31 de diciembre se ofrecerá la misa de Acción de Gracias en punto de las 20:00 horas la cual presidirá el obispo, Jorge Estrada Solórzano. Recordar que la capacidad máxima es del 60 por ciento pese a que el Estado se mantiene en verde en el semáforo de Riesgo Epidemiológico; podrán asistir entre 280 a 300 fieles.

“Antes de ir a cenar, darle gracias a Dios por el año que ha terminado y pedirle sobre todo luces, gracias a Dios para el próximo año”, dijo Carrillo Gaucín.

“Esperamos que nuestra oración sea más solidaria con las personas, familias que están sufriendo todavía por la pandemia, sobre todo pensar en tantas personas que no han cerrado el ciclo del duelo, en sus familiares que no los han visto morir, que no se los han entregado el cuerpo, es decir, hay mucho sufrimiento, entonces en esta eucaristía queremos dar gracias a Dios sí por el año que termina pero también pedir luz, favores gracias a Dios por el año que iniciamos”, dijo el Vicario General.

Para el día 1 de enero del 2022, las celebraciones serán como los domingos en un horario de: a partir de las 8:00 horas, después a las 10:00, 12:00, 13:30, 18:00 y 19:00 horas. La misa del mediodía la ofrecerá el obispo de la Diócesis de Gómez Palacio.